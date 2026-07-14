Kilas Balik Persahabatan Komedian Temon dan Abdel Achrian yang Kini Tinggal Kenangan

JawaPos.com - Salah satu sahabat yang merasakan duka mendalam atas meninggalnya komedian Simson Rarameha Ngadang alias Temon adalah Abdel Achrian. Dia sahabat sekaligus rekan kerja almarhum yang telah bersama-sama dalam rentang waktu panjang puluhan tahun.

Sayangnya, Abdel tidak dapat memberikan penghormatan terakhir secara langsung kepada Temon ketika meninggal. Saat kabar duka itu datang, Abdel diketahui sedang berada di luar negeri sehingga tidak dapat menghadiri prosesi pemakaman untuk melepas kepergian sahabatnya untuk terakhir kali.

Hubungan Temon dan Abdel bukan sekadar sesama komedian. Keduanya telah menjalin persahabatan sejak lama diikat melalui sejumlah pekerjaan bersama di dunia hiburan, baik di dunia televisi maupun pertunjukan komedi-MC off-air.

Mereka sama-sama dikenal sebagai komedian yang mampu menghidupkan suasana lewat gaya humor spontan dan dekat dengan keseharian masyarakat.

Di layar kaca, Temon dan Abdel beberapa kali terlibat dalam program bersama. Chemistry keduanya terlihat alami karena sama-sama mengandalkan improvisasi ketika membangun dialog lucu di depan kamera.

Pengalaman panjang Temon dipadukan dengan karakter humor khas Abdel membuat penampilan mereka selalu mengundang tawa dari para penonton.

Tak hanya di televisi, persahabatan mereka juga terjalin erat saat tampil dalam berbagai acara off-air baik sebagai MC ataupun melawak untuk menghibur masyarakat.

Awal Mula Persahabatan Temon dan Abdel Achrian Persahabatan keduanya bermula pada awal 1990-an saat sama-sama berkecimpung di dunia radio. Abdel lebih dulu bergabung sebagai penyiar di Radio SK pada 1989, sementara Temon menyusul sekitar tiga tahun kemudian.