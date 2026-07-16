7 Shio yang Dipercaya Mendapat Aliran Rezeki Berlimpah Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi Kebanjiran Rezeki Besar (jcomp/magnific)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda. Beberapa shio disebut sedang berada dalam periode yang membawa peluang positif, terutama dalam hal finansial dan kelancaran rezeki.
Menurut ramalan astrologi Tionghoa, fase keberuntungan tertentu dapat membuat beberapa shio dianggap memiliki energi positif yang mendukung datangnya peluang, kesuksesan, maupun peningkatan kondisi keuangan.
Meski ramalan shio tidak memiliki bukti ilmiah dan lebih berkaitan dengan tradisi serta kepercayaan budaya, banyak orang masih menjadikannya sebagai hiburan atau motivasi dalam menjalani kehidupan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berpotensi mengalami aliran rezeki berkelanjutan berdasarkan astrologi Tionghoa. Berikut daftarnya.
1. Shio Monyet
Orang yang terlahir dalam tahun Shio Monyet, khususnya mereka yang lahir pada 1980 (unsur logam), 1992 (unsur air), 2004 (unsur kayu), dan 2016 (unsur api) memiliki keunggulan alami dalam dunia profesional.
Kepribadian mereka yang cerdas dan penuh inovasi menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan karier.
Kemampuan berpikir kreatif dan strategis membuat mereka unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan solusi out-of-the-box.
Keberanian mengambil risiko dalam bisnis seringkali membawa mereka pada peluang emas yang tidak terlihat oleh orang lain.
Daya adaptasi yang tinggi memungkinkan mereka untuk berkembang pesat di berbagai bidang pekerjaan.
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