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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 23.46 WIB

5 Zodiak Ini Konon Membutuhkan Waktu Lebih Lama untuk Berdamai dengan Masa Lalu

Ilustrasi orang yang sulit melupakan masa lalu. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang sulit melupakan masa lalu. (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kenangan masa lalu. Ada yang mampu segera melanjutkan hidup setelah melewati suatu peristiwa, sementara sebagian lainnya masih sering teringat pada pengalaman yang pernah terjadi.

Baik kenangan tentang hubungan sebelumnya, kesalahan yang pernah dilakukan, maupun peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam, beberapa orang cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar melepaskannya.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak diyakini memiliki kecenderungan lebih emosional dan sulit melupakan pengalaman masa lalu yang membekas.

Dirangkum dari Myinnercreative, berikut lima zodiak yang disebut paling sulit melupakan masa lalu. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Scorpio

Scorpio merasakan segalanya pada tingkat yang dalam, hampir tak tergoyahkan, yang membuat melepaskan masa lalu menjadi sangat sulit bagi mereka.

Entah itu pengkhianatan di masa lalu, patah hati, atau dendam, Scorpio tidak akan melupakannya begitu saja.

Mereka memutar ulang kejadian-kejadian dalam pikiran mereka, menganalisis setiap detail, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi.

Intensitas ini membuat mereka sulit untuk melupakan, terutama jika melibatkan emosi.

2. Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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