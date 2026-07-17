Dari Cek Pesan hingga Media Sosial, 5 Zodiak Ini Sering Terpaku pada Handphone

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, handphone sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Ada yang bisa dengan mudah meninggalkan ponsel untuk sementara waktu, tetapi ada pula yang merasa perlu terus memeriksa layar berkali-kali.

Kebiasaan tersebut bisa terlihat dari aktivitas seperti membuka media sosial, membalas pesan, mencari informasi, atau sekadar mengecek notifikasi tanpa alasan tertentu.

Dalam astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki kecenderungan lebih sering berinteraksi dengan teknologi dan sulit berjauhan dari handphone.

Dirangkum dari Myinnercreative, berikut lima zodiak yang disebut paling sering terpaku pada layar ponsel. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Gemini

Gemini secara alami memiliki rasa ingin tahu dan selalu mencari sesuatu yang baru untuk membuat pikirannya tetap terlibat.

Handphone mereka seperti gerbang menuju informasi, interaksi sosial, dan hiburan, yang membuatnya hampir mustahil untuk menjauh terlalu lama.

Baik saat memeriksa pesan, menelusuri berita terkini, atau berpindah-pindah aplikasi media sosial, Gemini tumbuh subur dengan stimulasi yang konstan.

2. Leo