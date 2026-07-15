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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.49 WIB

Langsung Buka Media Sosial Setelah Bangun? Ini 7 Ciri Kepribadian yang Mungkin Anda Miliki

seseorang yang mengecek ponsel begitu bangun tidur (Magnific/stockking) - Image

seseorang yang mengecek ponsel begitu bangun tidur (Magnific/stockking)

JawaPos.com - Kebiasaan membuka media sosial sesaat setelah bangun tidur ternyata bukan sekadar rutinitas untuk mengisi waktu.

Dalam kajian psikologi, perilaku ini dapat mencerminkan pola pikir, kebiasaan, hingga karakter tertentu yang memengaruhi cara seseorang memulai aktivitas sehari-hari.

Mulai dari keinginan untuk segera mengetahui informasi terbaru hingga kecenderungan lebih mengutamakan interaksi digital, kebiasaan tersebut diyakini berkaitan dengan sejumlah aspek kepribadian.

Mengutip Geediting, berikut tujuh ciri yang umum dimiliki oleh orang yang selalu memeriksa media sosial begitu membuka mata.

1. Kecenderungan menunda

Menurut psikologi, kebiasaan cek media sosial setelah bangun tidur bisa menjadi indikasi kecenderungan menunda atau menghindari tugas.

Memeriksa media sosial sebelum Anda meninggalkan tempat tidur dapat dianggap menunda memulai hari dan tanggung jawab terkait.

Itu cara untuk menunda, menghabiskan beberapa menit lagi di zona nyaman sebelum menghadapi kenyataan.

2. Tingkat empati yang tinggi

Seseorang mungkin berasumsi bahwa menggulir media sosial di pagi hari merupakan tanda keasyikan dengan diri sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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