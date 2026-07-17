5 Zodiak yang Pandai Menemukan Harapan di Tengah Situasi Sulit, Apa Saja?

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi tantangan hidup. Ada yang mudah merasa terpuruk ketika menghadapi tekanan, sementara sebagian lainnya mampu mempertahankan pikiran positif dan melihat peluang di balik kesulitan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak diyakini memiliki kecenderungan untuk tetap optimistis, berpikir terbuka, dan mencari sisi baik dari berbagai situasi yang mereka hadapi.

Dirangkum dari Myinnercreative, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter paling optimistis dan mampu menjaga harapan meski berada dalam kondisi yang penuh tantangan. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Sagitarius

Sagitarius dikenal karena suka berpetualang dan berjiwa bebas. Tidak peduli seberapa buruk keadaan, mereka selalu percaya bahwa sesuatu yang lebih baik akan segera terjadi.

Mereka memiliki kemampuan alami untuk melihat kemunduran sebagai pengalaman belajar bukan kegagalan.

Alih-alih berkutat pada apa yang salah, mereka berfokus pada apa yang bisa diperoleh dari situasi tersebut dan bagaimana dapat melangkah maju.

2. Libra

Libra memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan keseimbangan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun.