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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.21 WIB

6 Zodiak dengan Bakat Memimpin, Percaya Diri dan Berwibawa

Ilustrasi zodiak yang terlahir sebagai pemimpin dan bos terbaik. (Pixabay/Tumisu) - Image

Ilustrasi zodiak yang terlahir sebagai pemimpin dan bos terbaik. (Pixabay/Tumisu)

JawaPos.com – Astrologi kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter, potensi, serta kecenderungan sifat yang dimiliki seseorang berdasarkan zodiaknya.

Dalam kepercayaan astrologi, ada beberapa zodiak yang diyakini memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol. Mereka dikenal percaya diri, berkarisma, mampu mengambil keputusan, serta mudah memperoleh kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Sifat tersebut membuat mereka sering tampil sebagai sosok yang berpengaruh, baik dalam lingkungan kerja, hubungan pribadi, maupun kehidupan sosial. Dirangkum dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki bakat alami sebagai pemimpin.

1. Aries (21 Maret - 19 April) – Pemimpin yang Tak Kenal Takut

Aries sangat ambisius. Sifatnya yang berapi-api memberi mereka dorongan yang tak terhentikan, membuatnya tak kenal takut dalam memimpin.

Mereka berkembang pesat dalam menghadapi tantangan, selalu ingin menjadi yang pertama dan menolak untuk menyerah.

Energi, ambisi, dan kepercayaan diri menjadikan mereka salah satu zodiak yang paling dominan.

2. Leo (23 Juli - 22 Agustus) – Sang Penguasa yang Berkarisma

Leo melambangkan kekuatan, energi, dan ekspresi diri. Dengan karisma alami dan kepribadian yang memikat, mereka mendominasi lingkungan sosial dan menarik perhatian.

Mereka terlahir sebagai pemimpin yang menginspirasi orang lain dengan visi dan kepercayaan diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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