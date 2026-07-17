Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 17 Juli 2026 | 19.35 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Pisces (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Pisces (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang produktif bagi pemilik zodiak Pisces. Berbagai aktivitas akan berjalan lancar dan target yang telah Anda susun berpeluang tercapai lebih mudah dari yang diperkirakan.

Keberhasilan yang diraih akan membawa rasa puas sekaligus meningkatkan kepercayaan diri Pisces. Manfaatkan energi positif hari ini untuk menyelesaikan pekerjaan penting dan mengambil langkah yang mendukung perkembangan masa depan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Jumat (17/7), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini dipenuhi kesibukan yang produktif. Meski memiliki banyak agenda, Anda mampu mengatur waktu dengan baik sehingga setiap tugas dapat diselesaikan secara efektif. Kesuksesan dalam berbagai usaha pun berpotensi diraih tanpa hambatan berarti. Momentum ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk mengejar tujuan jangka panjang.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara memerlukan perhatian lebih terhadap cara Anda mengelola emosi. Menyimpan perasaan negatif terlalu lama dapat memengaruhi keharmonisan hubungan dengan pasangan.

Cobalah lebih terbuka dalam menyampaikan isi hati dan hindari bersikap defensif. Pendekatan yang sportif dan saling memahami akan membantu menciptakan hubungan yang lebih hangat dan harmonis.

Karier Pisces

Karier menunjukkan perkembangan yang positif. Dukungan dari rekan kerja akan mempermudah Anda menyelesaikan berbagai tanggung jawab dan mencapai hasil yang memuaskan.

Kemampuan yang Anda miliki juga berpeluang mendapat pengakuan dari atasan. Terus pertahankan semangat kerja dan manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas terbaik Anda.

Kesehatan Pisces

Kondisi kesehatan berada dalam keadaan yang baik. Tubuh terasa lebih nyaman dan bugar sehingga Anda dapat menjalani aktivitas sepanjang hari dengan penuh energi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Sumber: Astroved.com
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 17 Juli 2026 | 18.43 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 17 Juli 2026 | 18.41 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 17 Juli 2026 | 18.31 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore