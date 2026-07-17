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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 17 Juli 2026 | 18.31 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo tampaknya kewalahan oleh kebutuhan untuk membentuk kepribadian. Hari ini, leo akan penuh percaya diri dan motivasi. Fokuslah pada tujuan dan semuanya akan terjadi sesuai rencana. 

Teruslah bekerja meraih tujuan dengan ketabahan dan menghadapi situasi yang muncul. Leo pasti akan menaklukkan semua rintangan di jalan.

Kemungkinan, zodiak virgo merasa terpecah antara tujuan dan kewajiban yang bertentangan. Pada sisi lain, keuntungan finansial mungkin terbukti menjadi sumber kegembiraan virgo hari ini. Virgo pantas mendapatkannya setelah bekerja keras. 

Namun, pastikan untuk tidak mengabaikan tugas atau kewajiban apa pun yang telah diberikan. Virgo percaya pada kesempurnaan, jadi menyeimbangkan semuanya tidak pernah menjadi masalah. Hari ini, sedikit taktik dan keanggunan dapat membantu virgo mengatasi situasi apa pun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 17 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin akan menerima hadiah yang diberikan dengan niat dan hati yang tulus dari orang yang dicintai. Terkait karir, tujuan jangka panjang leo akan tercapai hari ini berkat semua kerja keras yang leo lakukan.

Sementara itu, perhatikan kesehatan orang-orang terdekat, karena ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan. Terkait keuangan, pengeluaran yang meningkat tajam membuat penghasilan leo habis terkuras.

Cinta Leo

Hari ini menunjukkan bahwa leo mungkin akan menerima hadiah dari orang yang dicintai. Ucapkan terima kasih kepadanya, karena hadiah itu diberikan dengan niat terbaik dan hati yang tulus. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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