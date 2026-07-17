Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin perlu mencari jawaban atas pertanyaan yang telah lama mengganggu. Gunakan hari ini untuk menenangkan pikiran.

Cobalah melakukan meditasi untuk membantu tetap tenang dan memusatkan pikiran. Hari ini adalah hari yang baik untuk mengambil keputusan yang tertunda, karena keputusan tersebut akan menguntungkan sagitarius.

Zodiak capricorn akan mendapatkan energi positif dan keberuntungan. Capricorn berada dalam kondisi pikiran yang baik dan memperoleh beberapa keuntungan materi.

Bagi para profesional, menambah keterampilan baru akan bermanfaat dalam jangka panjang. Hal ini dapat membuka jalan bagi promosi dan meningkatkan potensi penghasilan capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 17 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dan pasangan perlu melakukan hal-hal bersama untuk menciptakan ikatan yang langgeng. Terkait karir, jadilah produktif karena promosi mungkin akan terwujud atau sudah di depan mata.

Sementara itu, awasi dan pantau kondisi kesehatan orang yang dicintai meskipun sagitarius tidak perlu terlalu khawatir. Pada ranah keuangan, kondisi keuangan sagitarius mungkin tengah terbebani oleh pengeluaran terkait keluarga.

Cinta Sagitarius