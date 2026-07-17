Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Transit ini memungkinkan zodiak aries untuk bersantai dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih. Aries akan mengalami hari yang tenang dan damai. Semua kegilaan yang biasanya terjadi, akan mereda dan tidak akan seintens biasanya.

Tunda dulu semua kesulitan terkait pekerjaan. Tenangkan pikiran dan cobalah untuk melupakan masalahmu. Ini juga akan memungkinkan aries untuk melihat hidup dari perspektif yang berbeda, serta membuat aries merasa jauh lebih baik.

Hari ini ideal bagi zodiak taurus untuk menemukan cara meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Energi positif akan membantu taurus merangkul sisi kreatif di dalam diri.

Raih setiap peluang yang datang, karena taurus pasti akan menemukan solusi kreatif untuk semua masalah yang muncul hari ini. Beri kesempatan pada sisi artistik dalam diri untuk bekerja sama dengan sisi praktis dalam menghasilkan kombinasi yang unggul.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 17 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries akan terkejut dan tersentuh oleh hadiah tak terduga dari orang yang dicintai. Terkait karir, bersiaplah karena aries mendengar kabar dari teman atau kenalan mengenai peluang kerja yang tepat.

Sementara itu, jangan terlalu cemas dengan kondisi kesehatan orang yang dicintai, karena dia hanya membutuhkan aries untuk mendampingi. Terkait keuangan, aries harus bijak dalam menutupi semua tagihan yang ada ketika memiliki pengeluaran tinggi.

Cinta Aries