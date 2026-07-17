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Jumat, 17 Juli 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan 20 - 26 Juli 2026: Cek Kapan Hari Paling Beruntung Anda!

Ramalan Zodiak mulai 20 hingga 26 Juli 2026. (Pexels) - Image

Ramalan Zodiak mulai 20 hingga 26 Juli 2026. (Pexels)

JawaPos.com – Dinamika pergerakan benda langit di pengujung bulan kembali membawa perubahan bagi zodiak mulai 20 hingga 26 Juli 2026.

Konfigurasi astrologi pada minggu ini diprediksi sangat krusial karena adanya transisi kosmik masif, di antaranya pergeseran titik takdir north node (simpul utara) ke rasi aquarius serta mulainya fase saturnus mundur (retrograde).

Ramalan zodiak mingguan menjadi kompas harian untuk membaca peta peluang karier, kestabilan finansial, hingga keharmonisan asmara.

Melansir dari laman yourtango pada Kamis (16/07), ramalan hari paling beruntung untuk setiap zodiak dari 20 hingga 26 juli 2026.

Penelitian yang diterbitkan dalam international journal of psychology and behavioral sciences menunjukkan bahwa mengetahui atau mempercayai adanya hari keberuntungan dapat bertindak sebagai suntikan motivasi bawah sadar.

Berikut ramalan zodiak mingguan pada 20 hingga 26 Juli 2026, memaksimalkan kemajuan karier serta asmara:

·       Aries

Hari paling beruntung pada 26 Juli 2026. Fase ini membawa keberuntungan dalam bentuk pertumbuhan personal yang matang.

Editor: Novia Tri Astuti
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