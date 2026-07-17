Ramalan Zodiak Cancer 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin membenci apa yang dilihat, meskipun terlihat baik-baik saja. Ini adalah hari yang baik untuk berbelanja pakaian baru atau potong rambut. Mungkin, cancer merasa sedih hari ini.

Keluar dan memanjakan diri adalah kebutuhan saat ini. Namun, jangan berlebihan dalam makan atau minum karena mungkin tidak akan siap dengan konsekuensinya besok.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 17 Juli 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu meluangkan waktu untuk berkencan dengan pasangan dan menikmati kebahagiaan. Terkait karir, kemajuan karir dan pengakuan dari rekan kerja menjadikan hari cancer produktif.

Sementara itu, beri dukungan orang terkasih saat ia sedang mengalami masalah kesehatan saat ini. Terkait keuangan, lakukan pengaturan yang bijak agar penghasilan cancer tidak habis hanya untuk pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan.

Cinta Cancer

Hari ini, pastikan meluangkan waktu untuk berkencan dengan pasangan. Cobalah menikmati kebahagiaan dan keharmonisan dalam hubunganmu. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan sisi romantis cancer kepada pasangan.

Karir Cancer