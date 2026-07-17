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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 17 Juli 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang penuh peluang bagi pemilik zodiak Libra. Berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil positif, sehingga Anda memiliki alasan untuk lebih percaya diri dalam melangkah.

Optimisme yang Libra miliki akan menjadi modal penting untuk meraih keberhasilan. Dengan tekad yang kuat dan sikap yang konsisten, Libra berpeluang mencapai target yang selama ini diinginkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (17/7), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini dipenuhi energi positif yang mendukung berbagai aktivitas Anda. Tekad untuk mencapai kesuksesan semakin kuat, sehingga Anda lebih berani mengambil keputusan yang penting. Sikap optimistis juga membantu Anda melihat peluang yang mungkin sebelumnya terlewatkan. Jika mampu mempertahankan fokus dan disiplin, Anda berpeluang mencatat kemajuan yang signifikan.

Cinta Libra

Hubungan asmara dipenuhi suasana hangat dan penuh kasih sayang. Anda akan lebih mudah menunjukkan perhatian kepada pasangan, sehingga hubungan terasa semakin harmonis.

Bagi Libra yang masih sendiri, energi positif yang Anda pancarkan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Jika ada kesempatan untuk mengenal seseorang lebih jauh, jangan ragu membuka diri.

Karier Libra

Perkembangan karier terlihat cukup menjanjikan. Hasil kerja keras mulai mendapat perhatian, sementara peluang baru untuk berkembang juga mulai terbuka.

Editor: Bintang Pradewo
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