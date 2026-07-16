4 Zodiak yang Mengedepankan Boundaries, Berani Memasang Batasan Tegas Supaya Tidak Dimanfaatkan Orang Lain

JawaPos.Com - Beberapa zodiak tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan mereka dengan semena-mena.

Mereka berprinsip bahwa diri mereka layak mempertahankan boundaries yang dimilikinya. Mereka tahu bahwa diri mereka pantas dihargai.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (16/7) berikut empat zodiak yang berani memasang batasan atau boundaries pada orang lain.

Leo

Leo memiliki standar tinggi dan tidak akan menurunkannya demi siapapun. Leo tahu apa yang pantas mereka dapatkan dan tidak bersedia menerima perlakuan yang lebih rendah dari itu. Leo juga dikenal berani dan percaya diri. Mereka tidak takut menegur seseorang yang bersikap tidak pantas. Daripada memilih diam dan terus diperlakukan buruk, leo lebih memilih mengungkapkan isi pikirannya meskipun resikonya kehilangan.

Taruus

Taurus tidak akan ragu menjauh saat seseorang terus-menerus bersikap tidak menghargai atau memberi tekanan agar mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jika mereka melihat seseorang sama sekali tidak peduli terhadap kenyamanan mereka, taurus akan memilih pergi dan tidak menoleh ke belakang.

Aries

Aries memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga tidak takut menghadapi konsekuensi, mereka bisa menegur dengan tegas, melontarkan secara langsung atau melakukan apapun agar orang lain paham, bahwa mereka serius. Jika seseorang melanggar batas yang telah mereka tetapkan, aries tidak akan menghindari konfrontasi. Mereka akan memastikan orang tersebut menyadari kesalahannya.

Virgo

Virgo tidak akan ragu menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak layak berada di dalam hidupnya. Mereka biasanya akan memberikan satu pilihan yang jelas, yaitu memperbaiki sikap atau kehilangan mereka selamanya. Virgo juga tidak akan ragu mempersilahkan orang tersebut untuk pergi dari kehidupannya.