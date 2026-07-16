Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.49 WIB

4 Zodiak yang Mengedepankan Boundaries, Berani Memasang Batasan Tegas Supaya Tidak Dimanfaatkan Orang Lain

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.Com - Beberapa zodiak tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan mereka dengan semena-mena.

Mereka berprinsip bahwa diri mereka layak mempertahankan boundaries yang dimilikinya. Mereka tahu bahwa diri mereka pantas dihargai.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (16/7) berikut empat zodiak yang berani memasang batasan atau boundaries pada orang lain. 

Leo memiliki standar tinggi dan tidak akan menurunkannya demi siapapun. Leo tahu apa yang pantas mereka dapatkan dan tidak bersedia menerima perlakuan yang lebih rendah dari itu. Leo juga dikenal berani dan percaya diri. Mereka tidak takut menegur seseorang yang bersikap tidak pantas. Daripada memilih diam dan terus diperlakukan buruk, leo lebih memilih mengungkapkan isi pikirannya meskipun resikonya kehilangan.

Taurus tidak akan ragu menjauh saat seseorang terus-menerus bersikap tidak menghargai atau memberi tekanan agar mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jika mereka melihat seseorang sama sekali tidak peduli terhadap kenyamanan mereka, taurus akan memilih pergi dan tidak menoleh ke belakang.  

Aries memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga tidak takut menghadapi konsekuensi, mereka bisa menegur dengan tegas, melontarkan secara langsung atau melakukan apapun agar orang lain paham, bahwa mereka serius. Jika seseorang melanggar batas yang telah mereka tetapkan, aries tidak akan menghindari konfrontasi. Mereka akan memastikan orang tersebut menyadari kesalahannya.

Virgo tidak akan ragu menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak layak berada di dalam hidupnya. Mereka biasanya akan memberikan satu pilihan yang jelas, yaitu memperbaiki sikap atau kehilangan mereka selamanya. Virgo juga tidak akan ragu mempersilahkan orang tersebut untuk pergi dari kehidupannya. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Perlu Memasang Boundaries Sebelum Jatuh Cinta, Stop Jadi People Pleaser! - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Perlu Memasang Boundaries Sebelum Jatuh Cinta, Stop Jadi People Pleaser!

Selasa, 14 April 2026 | 03.40 WIB

Memahami Risiko, Manfaat, dan Batasan Dukungan Kesehatan Mental Menggunakan AI Menurut Psikologi - Image
Kesehatan

Memahami Risiko, Manfaat, dan Batasan Dukungan Kesehatan Mental Menggunakan AI Menurut Psikologi

Rabu, 15 Juli 2026 | 16.38 WIB

5 Batasan Penting Ini Tidak Akan Pernah Diterapkan oleh Orang-orang yang Tidak Memiliki Keteguhan Hati, Simak! - Image
Lifestyle

5 Batasan Penting Ini Tidak Akan Pernah Diterapkan oleh Orang-orang yang Tidak Memiliki Keteguhan Hati, Simak!

Senin, 13 Juli 2026 | 03.24 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore