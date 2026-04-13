4 Zodiak yang Perlu Memasang Boundaries Sebelum Jatuh Cinta, Stop Jadi People Pleaser!

Batasan atau boundaries adalah bagian krusial di dalam hubungan.

Anda perlu menetapkan boundaries jika ingin diperlakukan sebagaimana mestinya. Jika, pasangan tidak menghargai batasan yang anda buat,maka hal tersebut bisa menjadi tanda yang perlu diwaspadai.

Anda perlu meninggalkan hubungan dan mencari sosok yang lebih bisa menghargai anda.

Berikut adalah empat zodiak paling people pleaser yang perlu membangun boundaries lebih kuat, agar hubungan mereka berjalan dengan sehat.

Cancer

Cancer adalah people pleaser. Namun, jangan sampai anda terlalu memprioritaskan kebutuhan mereka sampai melupakan kebutuhan anda sendiri.

Tanpa batasan yang tegas, anda bisa menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang yang salah. Anda bisa terus memberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Anda perlu batasan yang lebih kuat agar bisa menyaring orang-orang yang tidak cocok dan tidak mau memberikan apa yang anda layak terima.

Libra

Libra, meskipun anda ingin berpikir positif tentang orang lain dan menghindari penilaian yang terlalu cepat, anda perlu berhati-hati agar pola pikir anda tidak merugikan diri sendiri.

Anda ingin memberi orang lain kesempatan untuk dicintai, tapi bagaimana untuk mencintai diri sendiri dengan lebih baik?

Sagittarius