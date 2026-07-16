6 Weton yang Konon Memiliki Karisma Kuat dan Jalan Rezeki Lancar

Weton unggulan yang ditakdirkan kaya, sukses, dan berkuasa kata primbon jawa
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Sebagian masyarakat percaya bahwa kombinasi hari lahir dan pasaran tertentu dapat menggambarkan potensi serta keistimewaan yang dimiliki seseorang.
Menurut kepercayaan tersebut, beberapa weton dianggap memiliki nilai khusus karena dipercaya membawa sifat kepemimpinan, daya tarik kuat, serta peluang besar untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan.
Meski begitu, primbon merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa yang tidak memiliki pembuktian ilmiah. Oleh karena itu, tafsir mengenai weton sebaiknya dipandang sebagai wawasan budaya atau hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki potensi menjadi pribadi sukses, kaya, dan memiliki pengaruh besar menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.
1. Kamis Pahing
Individu yang terlahir pada Kamis Pahing memiliki karakteristik berpikir matang sebelum mengambil tindakan, dikombinasikan dengan sifat pemberani dan pantang menyerah dari unsur pahing.
Mereka dikenal sebagai pribadi yang cerdas, memiliki wawasan luas, dan mahir dalam berkomunikasi.
Cita-cita tinggi yang dimiliki mendorong mereka menjadi pekerja keras yang tidak mudah menyerah.
Kelahiran ini juga memiliki apresiasi tinggi terhadap kebersihan dan estetika, sehingga seringkali tampil modis dan menarik.
Dalam hal rezeki, primbon meramalkan bahwa mereka akan selalu hidup dalam kecukupan dan terhindar dari kemiskinan.
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