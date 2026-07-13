5 Weton Wanita yang Dipercaya Mudah Menarik Perhatian karena Karismanya, Apa Saja?

Ilustrasi weton perempuan yang memiliki aura paling memikat. (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan bagian dari warisan budaya yang dipercaya dapat menggambarkan karakter, potensi, hingga energi yang dimiliki seseorang. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dikenal oleh sebagian masyarakat hingga sekarang.
Di antara berbagai kombinasi weton, ada beberapa yang dipercaya dimiliki oleh perempuan dengan pesona alami yang kuat. Daya tarik mereka disebut tidak hanya berasal dari penampilan, tetapi juga dari kepribadian, karisma, dan pembawaan yang membuat orang lain merasa nyaman saat berada di dekatnya.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, aura tersebut terpancar secara alami sehingga membuat mereka mudah menarik perhatian dan meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang di sekitarnya.
Dilansir dari kanal YouTube Energi Weton, berikut lima weton perempuan yang dipercaya memiliki pesona dan karisma kuat menurut Primbon Jawa.
1. Jumat Legi
Weton perempuan pertama yang memiliki daya pikat luar biasa adalah mereka yang lahir pada hari Jumat Legi.
Dalam hitungan neptu Jawa, Jumat memiliki nilai 6 dan Legi bernilai 5, sehingga total neptu-nya adalah 11.
Ini adalah angka yang dipercaya membawa energi keseimbangan antara dunia lahir dan batin.
Perempuan Jumat Legi dikenal memiliki pesona alami, mereka tidak banyak bicara, namun sekali berbicara tutur katanya menyejukkan.
Raut wajahnya seringkali memancarkan kelembutan yang membuat lelaki merasa nyaman berada di dekatnya.
Namun di balik kelembutannya, mereka memiliki wibawa dan harga diri tinggi. Inilah yang membuat lelaki tertantang ingin mengenalnya lebih dalam.
Aura perempuan Jumat Legi sangat anggun, mereka seperti bunga melati, tidak mencolok namun wanginya menyusup pelan dan melekat di hati.
Mereka biasanya memiliki peruntungan baik dalam urusan cinta, karena aura mereka secara alami mengundang simpati dan ketertarikan yang mendalam.
Tak jarang lelaki yang mencintai perempuan Jumat Legi akan merasa seperti sedang memandang sosok ibu sekaligus kekasih. Ia hangat, penuh perhatian, namun juga tegas dan tahu batas.
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