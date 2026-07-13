5 Weton Wanita yang Dipercaya Mudah Menarik Perhatian karena Karismanya, Apa Saja?

1. Jumat Legi

Weton perempuan pertama yang memiliki daya pikat luar biasa adalah mereka yang lahir pada hari Jumat Legi.

Dalam hitungan neptu Jawa, Jumat memiliki nilai 6 dan Legi bernilai 5, sehingga total neptu-nya adalah 11.

Ini adalah angka yang dipercaya membawa energi keseimbangan antara dunia lahir dan batin.

Perempuan Jumat Legi dikenal memiliki pesona alami, mereka tidak banyak bicara, namun sekali berbicara tutur katanya menyejukkan.

Raut wajahnya seringkali memancarkan kelembutan yang membuat lelaki merasa nyaman berada di dekatnya.

Namun di balik kelembutannya, mereka memiliki wibawa dan harga diri tinggi. Inilah yang membuat lelaki tertantang ingin mengenalnya lebih dalam.

Aura perempuan Jumat Legi sangat anggun, mereka seperti bunga melati, tidak mencolok namun wanginya menyusup pelan dan melekat di hati.

Mereka biasanya memiliki peruntungan baik dalam urusan cinta, karena aura mereka secara alami mengundang simpati dan ketertarikan yang mendalam.