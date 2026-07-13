Jangan Diremehkan, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Karisma dan Keberuntungan Besar

JawaPos.com - Pernahkah seseorang merasa memiliki potensi besar dalam hidup, tetapi belum menemukan arah yang tepat untuk mengembangkannya? Dalam berbagai budaya, terdapat kepercayaan bahwa tanggal dan waktu kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya sekadar penanda hari lahir. Sebagian masyarakat meyakini bahwa perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa dapat menggambarkan sifat, potensi rezeki, hingga karakter seseorang.

Dari 35 kombinasi weton yang ada, beberapa di antaranya dipercaya memiliki keistimewaan tertentu. Mereka disebut mempunyai daya tarik alami, jiwa kepemimpinan, keberuntungan, serta potensi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton juga menyebut bahwa seseorang dengan potensi besar tetap harus melewati berbagai tantangan. Keberhasilan tidak datang begitu saja, melainkan membutuhkan usaha, ketekunan, dan kemampuan menghadapi berbagai ujian hidup.