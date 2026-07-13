Jangan Diremehkan, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Karisma dan Keberuntungan Besar

Ilustrasi weton dengan derajat paling tinggi yang akan kaya dan keinginannya tercapai (freepik/garakta_studio)
JawaPos.com - Pernahkah seseorang merasa memiliki potensi besar dalam hidup, tetapi belum menemukan arah yang tepat untuk mengembangkannya? Dalam berbagai budaya, terdapat kepercayaan bahwa tanggal dan waktu kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya sekadar penanda hari lahir. Sebagian masyarakat meyakini bahwa perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa dapat menggambarkan sifat, potensi rezeki, hingga karakter seseorang.
Dari 35 kombinasi weton yang ada, beberapa di antaranya dipercaya memiliki keistimewaan tertentu. Mereka disebut mempunyai daya tarik alami, jiwa kepemimpinan, keberuntungan, serta potensi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
Meski demikian, kepercayaan mengenai weton juga menyebut bahwa seseorang dengan potensi besar tetap harus melewati berbagai tantangan. Keberhasilan tidak datang begitu saja, melainkan membutuhkan usaha, ketekunan, dan kemampuan menghadapi berbagai ujian hidup.
Dilansir dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki derajat tinggi dan dianggap membawa potensi besar dalam perjalanan hidup menurut Primbon Jawa.
1. Selasa Kliwon (Pemimpin langit penentu arah)
Lahir di hari Selasa dengan pasaran Kliwon bukanlah kebetulan biasa. Kombinasi ini diyakini membawa energi kepemimpinan yang kuat.
Seolah semesta menitipkan kompas kepada orang-orang berweton ini. Mereka biasanya memiliki wibawa alami bahkan sejak kecil.
Ketika bicara orang mendengar, ketika diam orang menunggu. Mereka bukan tipe yang banyak bicara tapi tindakannya menggetarkan.
Karakter utamanya adalah tegas, disiplin, dan tahan banting. Jika hidup ini adalah medan pertempuran, Selasa Kliwon adalah jenderal yang memimpin dari depan.
Mereka bisa jadi pemimpin, guru besar, atau tokoh masyarakat yang suaranya dihormati. Tapi di balik derajat itu ada ujian kesombongan.
Mereka harus belajar menundukkan ego dan menyeimbangkan antara kuasa dan kasih. Karena kepemimpinan sejati bukan tentang memerintah, tapi tentang melayani dengan keikhlasan.
2. Jumat Legi (Duta keberkahan dan keseimbangan)
Jika kamu lahir di hari Jumat Legi, kamu membawa energi welas asih dan keberkahan. Weton ini sangat dihormati dalam masyarakat Jawa karena dianggap membawa aura damai dan kebahagiaan.
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