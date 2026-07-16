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Jumat, 17 Juli 2026 | 03.14 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan 20 - 21 Juli 2026: Cek Kapan Hari Paling Beruntung Dan Catat Tanggalnya!

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ILustrasi tanda zodiak

JawaPos.com – Dinamika pergerakan benda langit di pengujung bulan kembali membawa perubahan besar zodiak mulai 20 hingga 26 Juli 2026.

Konfigurasi astrologi pada minggu ini diprediksi sangat krusial karena adanya transisi kosmik masif, di antaranya pergeseran titik takdir north node (simpul utara) ke rasi aquarius serta mulainya fase saturnus mundur (retrograde).

Ramalan zodiak mingguan menjadi kompas harian untuk membaca peta peluang karier, kestabilan finansial, hingga keharmonisan asmara.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (16/07), ramalan hari paling beruntung untuk setiap zodiak dari 20 hingga 26 juli 2026.

Penelitian yang dimuat dalam International Journal Of Psychology And Behavioral Sciences menunjukkan bahwa mengetahui atau mempercayai adanya hari keberuntungan dapat bertindak sebagai suntikan motivasi bawah sabar.

Rasa optimisme yang meningkat secara klinis terbukti menstimulasi otak untuk berpikir lebih jernih, meningkatkan keberanian mengambil risiko finansial yang terukur, serta membuat seseorang lebih jeli dalam menangkap peluang emas di tempat kerja.

Berikut ramalan zodiak mingguan pada 20 hingga 26 Juli 2026 dan memaksimalkan kemajuan karier serta asmara:

·       Cancer

Hari paling beruntung pada 23 Juli 2026. Pekan ini membawa keberuntungan besar bagi cancer dalam hal transformasi finansial dan pengelolaan aset.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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