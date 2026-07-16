3 Weton yang Rezekinya Baik Sepanjang Tahun 2026, Duit Siap Membanjiri Tabungan 

Weton yang rezekinya diramalkan baik sepanjang tahun 2026 saat duit membanjiri tabungan. (dok: pexels)
JawaPos.com - Dalam perhitungan primbon, tahun 2026 dapat menjadi tahun yang baik bagi segelintir orang.
Di tahun ini, banyak kebaikan dikatakan akan hadir dalam berbagai bentuk di mana masing-masing jalan dapat memberikan perubahan.
Hal-hal dalam hidup pun satu per satu dapat berubah perlahan melalui kebaikan yang hadir dan membuat nyaman.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang rezekinya diramalkan baik sepanjang tahun 2026 saat duit membanjiri tabungan.
1. Weton Rabu Pon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pon sering kali selalu diberkahi dengan kenikmatan dan kebahagiaan.
Pada tahun 2026 ini, kebaikan juga dikatakan akan hadir pada hidup mereka melalui berbagai bentuk.
Salah satu yang diprediksi akan hadir yaitu rezeki yang sangat melimpah hampir di sepanjang tahun.
Pundi-pundi rupiah dikatakan akan datang dari banyak tempat hingga membuat pendapatan mereka jadi bertambah banyak.
2. Weton Rabu Pahing
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