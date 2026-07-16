5 Shio yang Konon Memiliki Keberuntungan Besar Berkat Dukungan Orang Tua, Penasaran?

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, sebagian orang meyakini bahwa keberhasilan tidak hanya dipengaruhi oleh usaha dan kerja keras, tetapi juga oleh dukungan serta doa dari orang-orang terdekat, terutama orang tua.
Bagi sebagian kepercayaan, doa dan restu orang tua dianggap memiliki nilai besar yang dapat memberikan dorongan, membuka peluang, serta menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Dalam budaya dan kepercayaan Tionghoa, konsep keberuntungan juga sering dikaitkan dengan karakter seseorang berdasarkan shio kelahirannya. Beberapa shio dipercaya memiliki hubungan kuat dengan keberhasilan dan kelancaran rezeki ketika mendapatkan dukungan dari keluarga.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang tidak memiliki pembuktian ilmiah, sehingga sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau wawasan budaya.
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Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki perjalanan kesuksesan yang erat kaitannya dengan doa serta restu orang tua. Berikut daftarnya.
1. Kerbau
Shio Kerbau dikenal sebagai sosok pekerja keras, jujur, dan sabar. Namun, sering kali mereka terlalu fokus bekerja hingga lupa memohon restu dari orang tuanya.
Padahal, keberuntungan sejati mereka justru muncul ketika dirinya berbakti dan menghormati keluarga.
Begitu mereka kembali menghargai nasihat orang tua dan merawatnya dengan kasih, pintu-pintu kesuksesan terbuka lebar.
Banyak orang bershio kerbau yang sukses besar setelah mereka memperbaiki hubungan dengan orang tua.
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