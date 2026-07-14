Disebut Punya Kasta Tinggi, Ini 6 Weton dengan Keberuntungan Besar Menurut Primbon Jawa

1. Minggu Kliwon

Kombinasi hari Minggu dan pasaran Kliwon (pemegang segel cakra mahkota langit.) Primbon Jawa menggambarkan individu dengan weton Minggu Kliwon sebagai sosok pemimpin alami.

Mereka punya aura dan karisma yang sulit ditolak. Orang-orang seolah secara naluriah ingin mengikuti dan mendengarkan mereka.

Kekuatan utama mereka menurut Primbon, terletak pada kemampuan mempengaruhi orang lain.

Rezeki mereka seringkali datang bukan dari kerja fisik, tapi melalui kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki.

Bayangkan seorang CEO, seorang politisi, seorang tokoh masyarakat yang dihormati, kata-kata mereka didengar, keputusan mereka diikuti, dan dari situlah pintu-pintu kemakmuran terbuka lebar.

Namun, menjadi pemimpin alami juga datang dengan tanggung jawab besar. Karisma tanpa integritas bisa menjadi bumerang.

Kekuasaan tanpa kebijaksanaan bisa menghancurkan. Individu Minggu Kliwon yang benar-benar mencapai level raja rezeki adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kekuatan ini dengan hati nurani.

Mereka menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan, untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Rezeki yang datang pun menjadi berkah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya.