Disebut Punya Kasta Tinggi, Ini 6 Weton dengan Keberuntungan Besar Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton raja rezeki yang memiliki kasta tertinggi menurut Primbon Jawa (freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton atau hari kelahiran seseorang diyakini memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peluang keberuntungan yang dimilikinya.
Beberapa weton dipercaya mempunyai peruntungan istimewa dan kerap disebut sebagai "raja rezeki" karena dianggap memiliki potensi untuk meraih kemakmuran, kehormatan, dan kehidupan yang disegani.
Kepercayaan ini menjadi bagian dari warisan budaya Jawa yang melihat adanya hubungan antara waktu kelahiran dan perjalanan hidup seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube Algoritma Alam Weton, berikut enam weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki tinggi menurut Primbon Jawa.
1. Minggu Kliwon
Kombinasi hari Minggu dan pasaran Kliwon (pemegang segel cakra mahkota langit.) Primbon Jawa menggambarkan individu dengan weton Minggu Kliwon sebagai sosok pemimpin alami.
Mereka punya aura dan karisma yang sulit ditolak. Orang-orang seolah secara naluriah ingin mengikuti dan mendengarkan mereka.
Kekuatan utama mereka menurut Primbon, terletak pada kemampuan mempengaruhi orang lain.
Rezeki mereka seringkali datang bukan dari kerja fisik, tapi melalui kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki.
Bayangkan seorang CEO, seorang politisi, seorang tokoh masyarakat yang dihormati, kata-kata mereka didengar, keputusan mereka diikuti, dan dari situlah pintu-pintu kemakmuran terbuka lebar.
Namun, menjadi pemimpin alami juga datang dengan tanggung jawab besar. Karisma tanpa integritas bisa menjadi bumerang.
Kekuasaan tanpa kebijaksanaan bisa menghancurkan. Individu Minggu Kliwon yang benar-benar mencapai level raja rezeki adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kekuatan ini dengan hati nurani.
Mereka menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan, untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Rezeki yang datang pun menjadi berkah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya.
Menurut Primbon Jawa, mereka memiliki elemen lakuning lintang (berjalan seperti bintang.) Keberuntungan mereka seringkali terkait dengan bagaimana mereka membangun jaringan dan menjaga hubungan baik.
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