8 Weton yang Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Kelimpahan Rezeki Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang diberkahi kemakmuran dan keberuntungan rezeki (drobotdean)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton yang merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran diyakini memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang, termasuk dalam hal rezeki dan kondisi finansial.
Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton bukan hanya dianggap sebagai perhitungan tradisional, tetapi juga menjadi cara untuk memahami potensi diri serta melihat berbagai peluang dalam kehidupan.
Menurut Primbon Jawa kuno, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki energi positif dan membawa keberkahan dalam urusan ekonomi. Mereka disebut memiliki jalan rezeki yang lebih terbuka, sering menemukan kesempatan baik, serta mendapat dukungan dari lingkungan sekitar.
Orang yang memiliki weton tertentu juga diyakini lebih mudah menarik peluang dan mengalami peningkatan dalam kehidupan berkat kerja keras serta keberuntungan yang menyertai perjalanan mereka.
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Mengutip kanal YouTube KHATULISTIWA MASA, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki melimpah dan kemakmuran menurut Primbon Jawa.
1. Sabtu Pon
Orang yang lahir di weton Sabtu Pon seringkali terlihat sebagai pribadi tangguh yang tidak mudah goyah oleh rintangan hidup.
Mereka dikenal memiliki tekad baja dan semangat pantang menyerah yang membuat mereka mampu melewati berbagai kesulitan tanpa kehilangan arah.
Keteguhan hati ini membuat mereka terlihat kuat di mata orang lain dan tidak jarang dijadikan tempat bergantung dalam keluarga atau komunitasnya.
Keunikan dari Sabtu Pon terletak pada daya tarik rezeki yang seakan melekat dalam hidup mereka.
Dalam banyak kasus, mereka sering menemukan solusi atau peluang justru saat orang lain mulai menyerah.
Dalam dunia bisnis, ide-ide kreatif mereka sering muncul di saat krusial, sementara dalam karir mereka kerap dipromosikan karena dedikasi tinggi yang sulit ditandingi.
Mereka bukan tipe yang suka mengandalkan keberuntungan semata, semesta seolah mendukung setiap langkah realistis mereka, membuka jalan ketika mereka sudah menunjukkan usaha maksimal.
Meski perjalanan hidupnya bisa naik turun, Sabtu Pon hampir selalu berujung pada stabilitas finansial yang kokoh, terutama di usia matang ketika pengalaman hidup mulai berpadu dengan kebijaksanaan.
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