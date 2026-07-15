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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.13 WIB

4 Zodiak dengan Kemampuan Finansial Terbaik, Pandai Menabung hingga Berinvestasi

seseorang yang pandai mengelola keuangan. (Freepik/The Yuri Arcurs Collection) - Image

seseorang yang pandai mengelola keuangan. (Freepik/The Yuri Arcurs Collection)

JawaPos.com - Kemampuan mengelola uang menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai kondisi finansial yang stabil.

Beberapa orang memiliki kebiasaan yang baik dalam mengatur pengeluaran, menyusun rencana keuangan, hingga mengambil keputusan investasi secara bijak.

Dalam pandangan astrologi, ada sejumlah zodiak yang dipercaya memiliki karakter lebih teliti, disiplin, dan strategis dalam urusan finansial.

Meski keberhasilan dalam membangun kekayaan tetap dipengaruhi oleh pengetahuan serta usaha, beberapa zodiak disebut memiliki kecenderungan alami untuk lebih cermat dalam mengelola uang.

Mengutip AstroTalk, berikut empat zodiak yang dianggap paling andal dalam mengatur keuangan.

1. Taurus

Taurus memiliki ketertarikan alami terhadap stabilitas dan keamanan, membuat mereka mahir dalam menangani keuangan.

Individu Taurus pada dasarnya berhati-hati dengan uang mereka, lebih memilih metode yang sudah teruji dibandingkan usaha yang berisiko.

Etos kerja dan ketekunan kuat menjamin aliran pendapatan yang stabil, sementara kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi dengan bijak menjamin masa depan yang sejahtera.

2. Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
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