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Niko Sulpriyono
Jumat, 17 Juli 2026 | 03.00 WIB

6 Zodiak yang Dipercaya Akan Menikmati Momentum Finansial Positif Akhir Bulan

Ilustrasi Dapat Rezeki Nomplok (Freepik) - Image

Ilustrasi Dapat Rezeki Nomplok (Freepik)

JawaPos.com - Rezeki terkadang hadir melalui cara yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Menjelang akhir bulan, sebagian orang berharap mendapatkan kabar baik dalam urusan finansial, baik berupa tambahan penghasilan, peluang baru, maupun bantuan dari orang sekitar.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan siklus energi yang berbeda. Berdasarkan kepercayaan tersebut, beberapa tanda zodiak disebut sedang berada dalam fase yang mendukung datangnya peluang dan keberuntungan dalam hal keuangan.

Bentuk keberuntungan yang dimaksud dapat beragam, mulai dari mendapatkan bonus, menerima hadiah, menemukan kesempatan kerja baru, hingga memperoleh keuntungan dari peluang yang muncul secara tiba-tiba.

Meski ramalan zodiak tidak memiliki dasar ilmiah dan lebih banyak dianggap sebagai hiburan atau refleksi diri, topik ini tetap menarik bagi sebagian orang yang ingin mengetahui gambaran keberuntungan berdasarkan astrologi.

Dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen, terdapat enam zodiak yang disebut berpeluang mendapatkan rezeki nomplok di akhir bulan. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Sagitarius

Sagitarius dikenal sebagai sosok petualang yang haus akan pengalaman baru dan tidak suka terikat. 

Keberaniannya dalam mengambil risiko dan keterbukaan terhadap hal-hal baru membawa Sagitarius ke berbagai peluang, termasuk dalam hal keuangan. 

Di akhir bulan ini, aura positif Sagitarius menarik datangnya rezeki yang tidak terduga.

Rezeki nomplok yang datang bisa berasal dari hasil kerja keras sebelumnya atau bahkan dari pihak yang tidak disangka-sangka. 

Sagitarius yang biasanya tidak suka menganggur akan semakin produktif, dan produktivitas itulah yang menjadi magnet keberuntungan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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