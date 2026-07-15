Sering Kecewa dalam Asmara, 7 Zodiak Ini Sulit Mendapatkan Cinta Sejati

JawaPos.com - Berdasarkan pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya menghadapi tantangan lebih besar dalam urusan asmara dibandingkan yang lain.

Mereka sering mengalami kesulitan menemukan pasangan yang benar-benar cocok sehingga hubungan yang dijalani tidak selalu bertahan lama.

Tak jarang, kisah cinta yang diawali dengan penuh harapan justru berakhir dengan kekecewaan dan patah hati.

Mengutip English Jagran, berikut tujuh zodiak yang disebut paling sering mengalami lika-liku dalam perjalanan mencari cinta sejati.

1. Scorpio

Scorpio dikenal karena gairah dan emosi kuat, yang terkadang membuat mereka kesulitan menemukan cinta sejati.

Kecenderungan bersikap terlalu posesif dan suka mengontrol dapat menjauhkan calon pasangan.

Selain itu, rasa takut terhadap kerentanan dan masalah kepercayaan dapat mencegah mereka untuk membuka diri dan menjalin hubungan dengan orang lain.

2. Aries