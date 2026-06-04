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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 4 Juni 2026 | 20.50 WIB

4 Zodiak yang Semula Dingin dan Kaku Berubah Total saat Menemukan Cinta Sejati, Paling Rela Memprioritaskan Kebutuhan Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih (Freepik) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih (Freepik)

JawaPos.com - Jatuh cinta bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang tidak terduga.

Mereka yang biasanya terlihat cuek, mandiri, dan sulit ditebak, justru berubah total saat menemukan sosok yang tepat.

Mengutip dari laman collective.world berikut empat zodiak yang tiba-tiba jadi perhatian saat jatuh cinta.

1. Sagittarius

Sagittarius akan memanjakan pasangannya dengan hadiah terbaik. Saat Sagittarius ini jatuh cinta, mereka bisa tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang paling romantis dan penuh kasih. Mereka bisa berubah total menjadi seseorang yang mencintai dengan sepenuh hati.

2. Capricorn

Capricorn akan memberikan seluruh effortnya pada hubungan yang mereka yakini. Mereka akan sangat peduli pada pasangan, disaat mereka yakin bahwa hubungan memiliki komitmen dan berjalan di masa depan.

3. Aquarius 

Aquarius akan membuat pasangannya merasa sangat dicintai. Mereka selalu menjadi sosok yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Mereka mampu membuat kekasihnya terasa sangat spesial.

4. Gemini 

Editor: Candra Mega Sari
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