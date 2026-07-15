Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 15 Juli 2026 | 22.34 WIB

4 Zodiak yang Menjadi Aunty Terbaik, Merawat Keponakan dengan Sepenuh Hati

Ilustrasi keponakan/Magnific - Image

Ilustrasi keponakan/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak berikut dikenal  memiliki bakat alami untuk berinteraksi dengan anak-anak.

Mereka sangat cocok menjadi aunty terbaik, karena memiliki kesabaran dan ketelatenan dalam merawat anak-anak.

Tidak hanya itu, keponakan mereka juga merasa nyaman berada di dekat mereka, bahkan sering mengajak aunty untuk bermain.

Mengutip informasi dari laman Collective.world pada (15/7) berikut empat zodiak yang mampu menjadi aunty terbaik. 

Sagittarius bisa bergaul dengan siapa saja. Mereka memiliki selera humor yang tinggi. Sagittarius mampu menghibur keponakannya selama berjam-jam dan membuat mereka tertawa sampai waktu tidur tiba. Mereka sanggup mengikuti aktivitas anak-anak saat liburan.

Cancer tidak ragu memberikan berbagai mainan atau hadiah untuk membuat keponakannya bahagia. Mereka juga selalu hadir saat dibutuhkan. Cancer senang membantu keluarga. Saat diminta menjaga keponakan, mereka akan melakukan dengan senang hati. Cancer menghabiskan berkualitas bersama keluarga adalah salah satu kebahagiaan.

Taurus tidak segan duduk di lantai dan bermain bersama anak-anak karena mereka juga ikut menikmatinya. Bagi taurus menciptakan momen yang menyenangkan bersama keponakan. Saat melihat anak-anak tertawa dan bermain dengan riang, taurus diingatkan untuk ikut menikmati hidup. Keponakan memberi mereka kesempatan sejenak untuk meluapkan pekerjaan dan kembali merasakan keceriaan.

Libra merasa bahagia saat bisa memberikan kenyamanan dan membuat orang-orang disekitarnya merasa dihargai. Tidak peduli berapa usia keponakan mereka, libra akan mendengarkan cerita mereka dengan sungguh-sungguh dan memperlakukan mereka dengan sopan.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Sering Dikira Selingkuh, Padahal Punya Sifat Sangat Setia Pada Pasangannya - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Sering Dikira Selingkuh, Padahal Punya Sifat Sangat Setia Pada Pasangannya

Rabu, 15 Juli 2026 | 22.32 WIB

4 Zodiak yang Butuh Rasa Aman dan Komitmen Jelas Sejak Hari Pertama Jadian dengan Pasangan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Butuh Rasa Aman dan Komitmen Jelas Sejak Hari Pertama Jadian dengan Pasangan

Rabu, 15 Juli 2026 | 22.31 WIB

4 Zodiak yang Rela Berbohong Demi Menghibur, Menjaga Perasaan Adalah yang Nomor Satu - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Rela Berbohong Demi Menghibur, Menjaga Perasaan Adalah yang Nomor Satu

Rabu, 15 Juli 2026 | 22.30 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore