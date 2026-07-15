4 Zodiak yang Menjadi Aunty Terbaik, Merawat Keponakan dengan Sepenuh Hati

JawaPos.com-Empat zodiak berikut dikenal memiliki bakat alami untuk berinteraksi dengan anak-anak.

Mereka sangat cocok menjadi aunty terbaik, karena memiliki kesabaran dan ketelatenan dalam merawat anak-anak.

Tidak hanya itu, keponakan mereka juga merasa nyaman berada di dekat mereka, bahkan sering mengajak aunty untuk bermain.

Mengutip informasi dari laman Collective.world pada (15/7) berikut empat zodiak yang mampu menjadi aunty terbaik.

Sagittarius

Sagittarius bisa bergaul dengan siapa saja. Mereka memiliki selera humor yang tinggi. Sagittarius mampu menghibur keponakannya selama berjam-jam dan membuat mereka tertawa sampai waktu tidur tiba. Mereka sanggup mengikuti aktivitas anak-anak saat liburan.

Cancer

Cancer tidak ragu memberikan berbagai mainan atau hadiah untuk membuat keponakannya bahagia. Mereka juga selalu hadir saat dibutuhkan. Cancer senang membantu keluarga. Saat diminta menjaga keponakan, mereka akan melakukan dengan senang hati. Cancer menghabiskan berkualitas bersama keluarga adalah salah satu kebahagiaan.

Taurus

Taurus tidak segan duduk di lantai dan bermain bersama anak-anak karena mereka juga ikut menikmatinya. Bagi taurus menciptakan momen yang menyenangkan bersama keponakan. Saat melihat anak-anak tertawa dan bermain dengan riang, taurus diingatkan untuk ikut menikmati hidup. Keponakan memberi mereka kesempatan sejenak untuk meluapkan pekerjaan dan kembali merasakan keceriaan.

Libra

Libra merasa bahagia saat bisa memberikan kenyamanan dan membuat orang-orang disekitarnya merasa dihargai. Tidak peduli berapa usia keponakan mereka, libra akan mendengarkan cerita mereka dengan sungguh-sungguh dan memperlakukan mereka dengan sopan.