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Ryandi Zahdomo
Rabu, 1 Juli 2026 | 00.49 WIB

7 Perilaku Halus Pria yang Sedang Selingkuh, Tak Hanya Sering Main HP

ilustrasi pria yang berselingkuh. (Freepik) - Image

ilustrasi pria yang berselingkuh. (Freepik)

JawaPos.com - Menghadapi kecurigaan bahwa pasangan sedang tidak setia sering kali menempatkan wanita dalam posisi dilematis. 

Di satu sisi, ada kekhawatiran besar dianggap paranoid atau merusak hubungan jika tuduhan tersebut ternyata keliru. 

Namun di sisi lain, mengabaikan intuisi atau "indra keenam" yang terus mengusik juga bisa menjadi bumerang bagi masa depan komitmen bersama.

Pakar hubungan menegaskan bahwa langkah pertahanan terbaik dalam sebuah pernikahan adalah pencegahan yang terukur.

Jika konfrontasi memang harus dilakukan, Anda perlu bersiap secara rasional dan tenang dengan membawa contoh perilaku yang jelas, alih-alih melempar tuduhan tanpa dasar yang emosional.

Dikutip dari Your Tango, secara psikologis, pria yang sedang menjalin hubungan gelap biasanya menunjukkan tujuh perubahan perilaku yang sangat halus.

Hal ini dilakukan jauh sebelum pengkhianatan mereka terendus sepenuhnya oleh pasangan.

1. Pergeseran Pola Kebersihan dan Rutinitas Harian

Saat Anda telah menjalin hubungan dalam waktu yang lama, Anda pasti hafal di luar kepala mengenai detail kecil kebiasaan pasangan. 

Anda tahu jam berapa biasanya ia mandi setelah pulang kerja, atau berapa lama ia membiarkan dasinya terpasang setibanya di rumah.

Ketika waktu kejadian sehari-hari ini tiba-tiba bergeser drastis tanpa alasan logis, kewaspadaan Anda patut ditingkatkan.

Editor: Bayu Putra
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