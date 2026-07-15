4 Zodiak yang Butuh Rasa Aman dan Komitmen Jelas Sejak Hari Pertama Jadian dengan Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Percaya pada pasangan untuk memperlakukan anda dengan baik dan setia memanglah sangat penting.
Namun, hal itu juga harus berlaku kedua belah pihak. Bahwa pasangan juga menaruh kepercayaan yang sama pada diri anda.
Keempat zodiak berikut ini membutuhkan kepercayaan untuk memberikan rasa aman. Mereka tidak suka dituduh macam-macam karena hidup mereka tidak melulu hanya soal percintaan.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (15/07) berikut empat zodiak yang sangat membutuhkan kepercayaan dari pasangan.
Aries
Aries dikenal spontan dan impulsif. Mereka ingin tahu bahwa hubungan tidak akan berakhir hanya karena sesekali lupa memberikan kabar. Aries membutuhkan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Aries bisa merasa terkekang saat pasangan selalu memonitor diri mereka.
Capricorn
Capricorn merasa dirinya sudah cukup dewasa untuk menghindari drama yang tidak perlu. Namun, capricorn tidak akan bertahan jika terus terusan dituduh selingkuh. Bagi capricorn, hubungan hanya bisa bertahan jika kedua belah pihak saling percaya satu sama lain.
Gemini
Gemini akan kesulitan menjalani rutinitas yang selama ini membuat mereka merasa bahagia. Gemini tidak akan membiarkan seluruh hidupnya hanya berpusat pada percintaan saja. Kebahagiaan mereka bisa berasal dari banyak hal, mulai dari persahabatan, hobi, dan juga karir. Jika seseorang terus-terusan merasa cemburu pada mereka, maka gemini tidak akan nyaman dengan orang tersebut.
Libra
Libra dikenal ramah dan mudah akrab dengan siapa saja. Mereka membutuhkan pasangan yang memahami sifat hangat mereka. Jika pasangan tidak bisa menerima hal tersebut, hubungan akan sulit bertahan dalam jangka panjang.
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