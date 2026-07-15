4 Zodiak yang Rela Berbohong Demi Menghibur, Menjaga Perasaan Adalah yang Nomor Satu

JawaPos.com - Beberapa zodiak dikenal sangat blak-blakan. Mereka akan mengatakan kebenaran, meskipun menyakitkan.

Namun, ada juga zodiak yang merasa cara terbaik adalah dengan menjaga perasaan orang lain dengan mengatakan kebohongan kecil yang bisa menenangkan seseorang.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (15/7) berikut empat zodiak yang berbohong demi kebaikan anda.

Cancer

Cancer akan memilih informasi mana yang perlu disampaikan supaya tidak menimbulkan terlalu banyak drama. Anda tidak ingin orang yang anda sayangi memendam masalah sendiri dan memahami betapa berharganya memiliki seseorang yang selalu mendukung anda. Anda tetap ragu untuk membuka diri dan menceritakan kesulitan pada orang lain.

Libra

Libra tidak tahan jika ada seseorang yang merasa kesal pada anda. Oleh karena itu, libra terkadang memilih membelokkan sedikit kenyataan agar mereka merasa lebih baik. Menurut anda, hal itu adalah bentuk kepedulian. Anda juga tidak merasa sedang menipu karena niat anda baik. Selama tujuan untuk melindungi orang lain, anda merasa tidak ada alasan untuk terus dibayangi rasa bersalah.

Virgo

Virgo dikenal mudah bergaul dan tidak malu mengutarakan pendapat. Anda tidak ingin orang lain mengetahui bahwa diri anda sedang kesulitan. Anda ingin terlihat sebagai sosok yang selalu mampu mengendalikan keadaan dan memiliki semuanya di bawah kontrol anda.

Pisces

Pisces lebih sering mengatakan hal yang paling menyenangkan untuk didengar daripada kejujuran. Anda selalu menjadi penyemangat bagi banyak orang. Akibatnya, anda sering menyimpan rahasia dan terbesar anda sendirian. Pada saat yang sama, anda enggan membagikan masalah pada mereka.