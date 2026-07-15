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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 16 Juli 2026 | 02.00 WIB

Gak Bisa Ditahan! 10 Hal yang Biasanya Akan Dilakukan Pria Serius Saat Berada di Dekatmu

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua pria pandai mengungkapkan perasaannya secara langsung. 

Sebagian pria, memilih menunjukkan keseriusan melalui sikap dan tindakan yang konsisten daripada sekadar mengucapkan kata-kata manis. 

Itulah sebabnya, ketika seorang pria benar-benar memiliki niat membangun hubungan yang sehat, ada beberapa perubahan perilaku yang sering muncul secara alami saat ia berada di dekat orang yang disukainya.

Dalam sebuah hubungan, perhatian kecil, rasa hormat, dan konsistensi sering kali menjadi indikator yang lebih bermakna dibandingkan janji-janji besar. 

Pria yang serius umumnya berusaha menciptakan rasa aman, membangun komunikasi yang baik, serta menunjukkan bahwa kehadirannya bisa diandalkan dalam berbagai situasi.

Meski demikian, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan perasaan

Tidak semua pria akan menunjukkan seluruh tanda berikut, dan satu atau dua perilaku saja tidak cukup untuk memastikan keseriusan seseorang. 

Karena itu, penting melihat pola sikapnya secara keseluruhan dalam jangka waktu yang konsisten.

Editor: Novia Tri Astuti
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