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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 22.21 WIB

5 Shio Serba Bisa yang Unggul di Berbagai Bidang, Berbakat, Pantang Mengeluh, dan Mudah Meraih Kesuksesan

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang dikenal memiliki kemampuan menonjol di berbagai aspek kehidupan.

Mereka dinilai mampu beradaptasi dengan cepat, memiliki kecerdasan, kreativitas, jiwa kepemimpinan, hingga tekad kuat dalam mengejar tujuan.

Kombinasi berbagai kelebihan tersebut membuat mereka sering dianggap sebagai sosok yang serba bisa dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan.

Meski setiap individu memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing, beberapa shio memang dipercaya lebih menonjol dibandingkan yang lain dalam banyak hal, sebagaimana diungkapkan oleh Horoscope.

1. Tikus

Shio Tikus percaya diri, karismatik, dan tak kenal takut dalam mengejar impian.

Baik dalam karier, hubungan, atau kehidupan sosial, mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik kesuksesan.

Keterampilan kepemimpinan alami dan tekad membantu mereka unggul dalam hampir semua hal.

Mereka menolak untuk puas dengan yang biasa-biasa saja dan selalu berusaha menjadi yang terbaik.

2. Kerbau

Editor: Setyo Adi Nugroho
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