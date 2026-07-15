Ramalan Shio Besok Kamis 16 Juli 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

JawaPos.com – Bagi shio Kelinci, waspadalah terhadap kesalahan penilaian. Sedangkan besok shio Kuda mungkin akan didominasi oleh pekerjaan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 16 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda. Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kemampuan Anda diakui dan sedang menuju kesuksesan profesional.

Kaki Anda mungkin sensitif, jadi kenakan sepatu yang nyaman dan rendam kaki Anda sebelum tidur.

Jangan terpaku pada masalah. Belajarlah untuk menghargai tantangan.