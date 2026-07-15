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Niko Sulpriyono
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.28 WIB

Ramalan Zodiak Kamis, 16 Juli 2026: 6 Zodiak Diprediksi Paling Beruntung, Rezeki Mengalir dan Masalah Mulai Terselesaikan

ilustrasi Zodiak (Freepik) - Image

ilustrasi Zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Setiap hari diyakini membawa energi yang berbeda bagi setiap zodiak. 

Dalam astrologi, perubahan posisi benda langit sering dikaitkan dengan peluang, tantangan, hingga perkembangan dalam aspek kehidupan seperti karier, keuangan, maupun hubungan pribadi.

Ramalan zodiak bukanlah kepastian mengenai masa depan, melainkan gambaran umum yang dapat dijadikan sebagai motivasi dan bahan refleksi. 

Karena itu, setiap prediksi sebaiknya disikapi secara bijaksana dengan tetap mengutamakan usaha dan keputusan yang rasional.

Untuk Kamis, 16 Juli 2026, terdapat enam zodiak yang diprediksi memiliki peruntungan lebih baik dibandingkan zodiak lainnya. Beberapa di antaranya disebut akan menikmati kelancaran rezeki, penyelesaian masalah, hingga datangnya peluang baru.

1. Pisces

Pisces menjadi salah satu zodiak yang diprediksi memperoleh energi positif pada Kamis, 16 Juli 2026

Fokus utama hari ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini membebani pikiran. 

Dengan memprioritaskan satu per satu masalah, Anda akan lebih mudah menemukan solusi yang tepat.

Dalam pekerjaan, Pisces disarankan untuk tidak mudah terbawa emosi. 

Sikap tenang dan penuh pertimbangan justru membuka peluang munculnya kesempatan yang lebih baik. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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