4 Zodiak yang Hanya Membuka Hati untuk Sosok Dewasa, Tidak Mau Menghadapi Pasangan yang Kekanak-Kanakan

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak masalah memiliki pasangan yang lebih muda dari dirinya.

Namun, ada juga zodiak yang tidak tertarik untuk terus menerus membimbing pasangannya yang belum dewasa.

Mereka hanya mau berpacaran dengan sosok yang sudah matang secara emosional. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (14/7), berikut empat zodiak yang tidak memiliki waktu untuk sosok yang kekanak-kanakan.

Capricorn

Capricorn tidak mau bertahan dengan seseorang yang tidak bisa memberikan apa yang pantas mereka dapatkan. Selain itu, mereka juga merasa bahagia meski menjalani hidup sendiri. Oleh karena itu akan lebih baik menjadi single daripada mempertahankan hubungan yang tidak sehat.

Virgo

Virgo tidak akan membuang waktu berharganya untuk pasangan yang hanya bisa berbicara dengan nada tinggi dan meluapkan emosi. Bagi virgo tidak ada gunanya bekerja keras mempertahankan hubungan jika pasangan tidak melakukan usaha yang sama.

Taurus

Taurus tidak akan merasa nyaman berada di dalam hubungan jika terus menerus menebak isi pikiran pasangan. Mereka membutuhkan pasangan yang dewasa dan selalu memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat. Taurus tidak akan merasa puas dalam hubungan. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya dan selalu dapat diandalkan.

Sagittarius

Sagittarius tidak ingin berperan sebagai pengasuh atau orang tua bagi pasangannya. Mereka mencari pasangan yang bisa dianggap sebagai rekan satu tim, seseorang yang setara. Jika anda masih bersikap kekanak-kanakan, sagittarius tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengenal anda lebih jauh.