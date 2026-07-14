Punya Pikiran Tajam, 5 Zodiak Ini Disebut Paling Pintar di Lingkungannya

JawaPos.com - Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kemampuan intelektual yang lebih menonjol dibandingkan lainnya. Mereka disebut mempunyai rasa ingin tahu yang besar, pola pikir kreatif, serta kemampuan analisis yang membantu mereka memahami berbagai situasi dengan cepat.

Kombinasi antara wawasan luas, pemikiran kritis, dan kemampuan mencari solusi membuat sosok-sosok ini kerap menarik perhatian orang di sekitarnya. Tak heran jika mereka sering dianggap sebagai pribadi yang cerdas dan mampu memberikan ide-ide menarik.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan sering menjadi sosok yang dikagumi oleh teman-temannya.

1. Aquarius

Astrologi menempatkan Aquarius di antara zodiak paling cerdas. Pemikiran tidak konvensional, kreativitas, dan pikiran analitis menjadikan mereka pemecah masalah yang luar biasa.

Aquarius secara alami ingin tahu, selalu mencari pengetahuan dan inovasi. Kecerdasan dan wawasan yang tajam sering membuat orang lain kagum.

Baik dalam sains, teknologi, atau keadilan sosial, Aquarius secara konsisten menunjukkan ketangkasan mental dan pemikiran inovatif.

2. Gemini

Gemini terkenal karena keingintahuan intelektual dan keserbabisaannya.