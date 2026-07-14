5 Zodiak dengan Daya Tahan Emosi Tinggi, Mampu Bangkit dari Masa Sulit

1. Aries

Aries dikenal karena karakternya yang kuat dan ulet. Mereka dapat menghadapi kesulitan secara langsung, berbekal keyakinan teguh pada diri sendiri dan kemampuan mereka untuk mengatasi rintangan apa pun.

Zodiak yang berapi-api ini dicirikan oleh tekad yang gigih dan kemampuan mengubah kemunduran menjadi kebangkitan.

Saat Aries mencapai titik terendah, mereka menganggapnya sebagai tantangan, bukan kekalahan.

Sifat kompetitif mereka mendorong mereka untuk bangkit dari kegagalan, menjadi lebih kuat dan lebih bertekad dari sebelumnya.

Apa yang membuat Aries begitu tangguh? Semangat pantang menyerah dan keterampilan kepemimpinan alami mereka. Mereka bukan orang yang suka mengasihani diri sendiri.

Sebaliknya, mereka membersihkan diri, belajar dari kesalahan, dan melangkah menuju tujuan dengan semangat baru.

2. Taurus

Taurus adalah zodiak yang identik dengan kekuatan dan ketahanan. Sebagai zodiak berelemen tanah, Taurus memiliki pendekatan yang membumi dan praktis terhadap kehidupan.

Bahkan saat mereka berada di titik terendah, mereka mampu tetap tenang, kalem, dan seimbang secara emosional.