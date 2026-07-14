5 Zodiak dengan Daya Tahan Emosi Tinggi, Mampu Bangkit dari Masa Sulit

Ilustrasi zodiak yang tangguh secara emosional meski di titik terendah (freepik/creativeart)
JawaPos.com - Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan kegagalan terkadang dapat menguji kekuatan mental serta kestabilan emosi seseorang. Namun, ada individu yang dipercaya memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadapi tekanan, bangkit dari keterpurukan, dan kembali melanjutkan langkahnya.
Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki karakter yang membuat mereka lebih kuat secara emosional. Mereka dianggap mampu menghadapi masa sulit dengan keteguhan hati, tetap berpikir positif, dan tidak mudah menyerah meski berada dalam situasi yang berat.
Lantas, zodiak apa saja yang dikenal memiliki ketahanan emosional tersebut? Dikutip dari laman The Blog Herald, berikut lima zodiak yang dipercaya mampu melewati masa terendah dalam hidup dan kembali bangkit dengan penuh keyakinan.
1. Aries
Aries dikenal karena karakternya yang kuat dan ulet. Mereka dapat menghadapi kesulitan secara langsung, berbekal keyakinan teguh pada diri sendiri dan kemampuan mereka untuk mengatasi rintangan apa pun.
Zodiak yang berapi-api ini dicirikan oleh tekad yang gigih dan kemampuan mengubah kemunduran menjadi kebangkitan.
Saat Aries mencapai titik terendah, mereka menganggapnya sebagai tantangan, bukan kekalahan.
Sifat kompetitif mereka mendorong mereka untuk bangkit dari kegagalan, menjadi lebih kuat dan lebih bertekad dari sebelumnya.
Apa yang membuat Aries begitu tangguh? Semangat pantang menyerah dan keterampilan kepemimpinan alami mereka. Mereka bukan orang yang suka mengasihani diri sendiri.
Sebaliknya, mereka membersihkan diri, belajar dari kesalahan, dan melangkah menuju tujuan dengan semangat baru.
2. Taurus
Taurus adalah zodiak yang identik dengan kekuatan dan ketahanan. Sebagai zodiak berelemen tanah, Taurus memiliki pendekatan yang membumi dan praktis terhadap kehidupan.
Bahkan saat mereka berada di titik terendah, mereka mampu tetap tenang, kalem, dan seimbang secara emosional.
Orang-orang ini tidak mudah terguncang oleh gelombang kehidupan yang bergejolak. Sifat keras kepala mereka, yang sering dianggap sebagai sifat negatif, justru membantu mereka bertahan di masa-masa sulit.
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