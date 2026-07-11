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Niko Sulpriyono
Minggu, 12 Juli 2026 | 01.38 WIB

8 Weton yang Diprediksi Memasuki Periode Emas Rezeki pada Usia 50 hingga 70 Tahun Menurut Primbon Jawa dan Pal Srigati

Ilustrasi Memasuki periode emas (Freepik) - Image

Ilustrasi Memasuki periode emas (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga dipercaya dapat menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga siklus keberuntungan seseorang. 

Berbagai perhitungan dalam Primbon telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa sebagai bentuk warisan leluhur yang masih dikenal hingga sekarang.

Salah satu perhitungan yang cukup populer adalah Pal Srigati, yaitu metode yang menghubungkan nilai neptu dengan fase kehidupan, termasuk masa ketika seseorang dipercaya mengalami peningkatan rezeki

Perhitungan tersebut menggambarkan naik turunnya keberuntungan berdasarkan rentang usia tertentu.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diprediksi memasuki periode emas pada usia 50 hingga 70 tahun. 

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian. 

Berikut daftar weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki pada masa tersebut.

1. Selasa Wage (Neptu 7)

Selasa Wage menjadi satu-satunya weton dengan jumlah neptu 7. 

Editor: Novia Tri Astuti
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