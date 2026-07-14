Rezeki Mengalir Deras, 6 Shio Ini Diyakini Membawa Keberuntungan Besar

Ilustrasi shio yang dijatuhi rezeki melimpah dari langit (freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Tiongkok, shio menjadi salah satu bagian dari astrologi yang dipercaya dapat menggambarkan karakter, kepribadian, hingga peruntungan seseorang.
Setiap individu memiliki shio berdasarkan tahun kelahirannya, dan masing-masing memiliki makna serta simbol tersendiri dalam siklus 12 tahun.
Selain dikaitkan dengan sifat pribadi, beberapa shio juga dipercaya memiliki hubungan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki.
Di antara 12 shio yang ada, terdapat sejumlah shio yang diyakini memiliki energi positif, kejujuran, serta peluang lebih besar untuk memperoleh keberkahan dalam kehidupan.
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Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang dipercaya akan mendapatkan limpahan rezeki dan keberuntungan besar.
1. Shio Naga
Shio Naga merupakan shio yang paling kuat dan berwibawa di antara 12 shio lainnya. Mereka juga merupakan shio yang sangat jujur dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain.
Dengan kejujuran dan kemurahan hati mereka, shio Naga seringkali memperoleh keberuntungan dalam bisnis dan karir.
Rezeki berlimpah seringkali mengalir kepada mereka yang menjaga kejujuran seperti shio Naga.
2. Shio Kuda
Shio Kuda merupakan shio yang penuh dengan semangat dan energi. Mereka juga merupakan shio yang sangat jujur dan tidak suka berbohong.
Kehandalan shio Kuda dalam menjaga kejujuran dan menghormati orang lain membuat mereka seringkali mendapatkan rezeki yang berlimpah.
Dengan karakter yang jujur, shio Kuda juga sering dihargai dalam lingkungan sosial dan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka.
3. Shio Kambing
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