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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.40 WIB

Dipercaya Lebih Sensitif, 7 Tanggal Lahir Ini Kerap Membandingkan Diri dengan Orang Lain

ilustrasi tanggal lahir yang mudah cemburu./Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir yang mudah cemburu./Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir diyakini berkaitan dengan berbagai kecenderungan sifat dan emosi seseorang, termasuk rasa iri atau cemburu.

Beberapa tanggal lahir disebut lebih mudah membandingkan pencapaian diri dengan keberhasilan orang lain sehingga berpotensi memunculkan perasaan kurang puas atau ingin memiliki pencapaian serupa.

Jika tidak dikelola dengan baik, emosi tersebut dipercaya dapat memengaruhi hubungan sosial maupun cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Mengutip English Jagran, berikut tujuh tanggal lahir yang diyakini lebih rentan merasakan kecemburuan terhadap kesuksesan orang lain. Apakah tanggal lahir Anda termasuk dalam daftarnya?

1. Tanggal lahir 17 dan 26

Mereka sering kali menunjukkan kecemburuan karena sifat kompetitif dan ambisius.

Dorongan mendapatkan kekuasaan, status, dan keamanan finansial dapat menumbuhkan kebencian terhadap keberhasilan orang lain.

Tak hanya itu, harapan tinggi dan perfeksionisme dapat menyebabkan perasaan tidak mampu, ini pun terwujud sebagai kecemburuan.

2. Tanggal lahir 6 dan 24

Mereka sering kali berjuang melawan rasa cemburu karena sifat protektif dan posesif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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