Dipercaya Lebih Sensitif, 7 Tanggal Lahir Ini Kerap Membandingkan Diri dengan Orang Lain

ilustrasi tanggal lahir yang mudah cemburu./Freepik
JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir diyakini berkaitan dengan berbagai kecenderungan sifat dan emosi seseorang, termasuk rasa iri atau cemburu.
Beberapa tanggal lahir disebut lebih mudah membandingkan pencapaian diri dengan keberhasilan orang lain sehingga berpotensi memunculkan perasaan kurang puas atau ingin memiliki pencapaian serupa.
Jika tidak dikelola dengan baik, emosi tersebut dipercaya dapat memengaruhi hubungan sosial maupun cara seseorang memandang dirinya sendiri.
Mengutip English Jagran, berikut tujuh tanggal lahir yang diyakini lebih rentan merasakan kecemburuan terhadap kesuksesan orang lain. Apakah tanggal lahir Anda termasuk dalam daftarnya?
1. Tanggal lahir 17 dan 26
Mereka sering kali menunjukkan kecemburuan karena sifat kompetitif dan ambisius.
Dorongan mendapatkan kekuasaan, status, dan keamanan finansial dapat menumbuhkan kebencian terhadap keberhasilan orang lain.
Tak hanya itu, harapan tinggi dan perfeksionisme dapat menyebabkan perasaan tidak mampu, ini pun terwujud sebagai kecemburuan.
2. Tanggal lahir 6 dan 24
Mereka sering kali berjuang melawan rasa cemburu karena sifat protektif dan posesif.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu