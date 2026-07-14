4 Zodiak yang Menaruh Kepercayaan Pada Orang yang Salah, Kerap Dikecewakan Berulang Kali

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak terlalu mudah percaya pada orang lain, bahkan sampai mereka merugikan diri sendiri.

Mereka seringkali menaruh kepercayaan pada sosok yang salah karena tidak menyadari seberapa besar luka yang dapat ditimbulkan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (14/7) berikut empat zodiak yang berulang kali dikecewakan karena menaruh kepercayaan pada sosok yang salah.

Libra

Libra tetap percaya bahwa setiap orang yang hadir di dalam hidup anda mampu membawa sesuatu yang berharga. Namun, anda terlalu sering memberi kesempatan pada orang yang sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. Sayangnya, tidak semua orang benar-benar ingin berubah. Ada orang yang tetap mengecewakan anda, sehingga anda yang harus berani melepaskan mereka.

Leo

Leo memiliki penilaian yang baik terhadap banyak hal. Anda sangat setia sampai sulit meninggalkan seseorang. Jika kehadiran mereka justru membuat anda semakin tertekan, stres, maka sudah saatnya anda melepaskan mereka. Jadilah lebih setia pada diri sendiri.

Aries

Aries bisa menaruh harapan dan kepercayaan pada orang yang salah karena merasa sudah mengenal mereka sepenuhnya. Padahal mereka mungkin sedang menyembunyikan jati dirinya. Memberikan orang lain kesempatan dan prasangka baik merupakan sikap yang bijaksana, namun diperlukan batasan, agar anda tidak tersakiti juga.

Pisces

Saat anda menaruh kepercayaan pada sosok yang salah, anda akan kesulitan mengucapkan selamat tinggal karena lebih memilih meringankan penderitaan mereka. Namun, ada saatnya anda harus mendahulukan diri sendiri. Terkadang, keputusan terbaik adalah memilih apa yang membuat hati anda merasa tenang.