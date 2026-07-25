4 Zodiak Ini Rasakan Ketenangan Hidup di Akhir Juli 2026 Setelah Gejolak Karma

JawaPos.com – Sejumlah zodiak diprediksi merasakan ketenangan hidup menjelang akhir Juli 2026 ini.

Pergeseran Node Utara dan Node Selatan disebut menjadi pemicu utama perubahan tersebut.

Gejolak karma yang berlangsung sekitar 18 bulan terakhir dipercaya mulai mereda pada periode ini

Dilansir dari laman Your Tango pada Sabtu (25/7), dijelaskan mengenai empat zodiak berikut dinilai paling merasakan dampak positif dari pergeseran tersebut.

1. Pisces

Zodiak Pisces mengalami pengaruh Node Utara di rasi bintangnya sejak Januari 2025. Pengaruh tersebut membuat pola lama terus berulang tanpa henti selama periode ini.

Pelajaran hidup yang sebelumnya dianggap selesai justru kembali harus dihadapi ulang. Memasuki akhir Juli, Node Utara berpindah rasi dan membawa perubahan yang lebih ringan.

Perpindahan menuju Aquarius disebut mendorong perhatian lebih pada sisi spiritual kehidupan.