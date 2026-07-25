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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 26 Juli 2026 | 00.38 WIB

Hidup Lebih Mudah, 4 Zodiak Ini Akhiri Siklus Berat Hingga Akhir Tahun 2026

Zodiak hidup lebih mudah di akhir tahun 2026 (Magnific/ rawpixel.com) - Image

Zodiak hidup lebih mudah di akhir tahun 2026 (Magnific/ rawpixel.com)

JawaPos.com – Sejumlah zodiak diprediksi memasuki fase hidup lebih mudah pada sisa 2026 ini.

Fase berat yang berlangsung selama delapan tahun terakhir disebut mulai mencapai titik akhir.

Pergerakan planet turut memengaruhi perubahan siklus karma yang dialami masing-masing zodiak.

Dilansir dari laman Your Tango pada Sabtu (25/7), dijelaskan mengenai empat zodiak yang dipercaya akan merasakan perubahan tersebut secara nyata.

1. Taurus

Zodiak Taurus mengalami pengaruh Uranus di rasi bintangnya sejak tahun 2018 lalu. Energi tersebut dianggap membawa gejolak besar dalam berbagai aspek kehidupan pribadi.

Percintaan, karier, hingga kondisi keuangan turut terguncang akibat pengaruh tersebut.

Perpisahan menyakitkan maupun hubungan yang tidak sehat mungkin pernah dialami selama periode ini.

Kehilangan pekerjaan atau masalah finansial juga menjadi bagian dari tantangan tersebut. Kabar baiknya, seluruh siklus kekacauan selama delapan tahun itu kini mulai berakhir.

Editor: Novia Tri Astuti
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