Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.47 WIB

11 Tanda Ini Menjadi Bukti Bahwa Kamu Sudah Menemukan Orang yang Benar-benar Tepat dan Akan Mencintaimu Selamanya!

Ilustrasi menemukan pasangan yang tepat (freepik) - Image

Ilustrasi menemukan pasangan yang tepat (freepik)

JawaPos.com - Menemukan pasangan yang tepat merupakan impian banyak orang. 

Namun, hubungan yang langgeng tidak hanya dibangun oleh rasa cinta atau ketertarikan semata, melainkan juga oleh komitmen, kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kemauan untuk terus bertumbuh bersama. 

Dalam psikologi hubungan, ada sejumlah tanda yang sering menunjukkan bahwa sebuah hubungan memiliki fondasi yang kuat dan berpeluang bertahan dalam jangka panjang.

Banyak orang mencari kepastian bahwa pasangannya adalah sosok yang tepat untuk menghabiskan sisa hidup bersama. 

Meski tidak ada cara yang dapat menjamin seseorang akan mencintai pasangannya selamanya, perilaku dan pola hubungan yang sehat sering kali menjadi indikator bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen yang tulus untuk mempertahankan hubungan.

Penting dipahami bahwa setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda. Tidak semua pasangan akan menunjukkan seluruh tanda berikut. 

Oleh karena itu, daftar ini sebaiknya dipandang sebagai gambaran umum mengenai karakteristik hubungan yang sehat, bukan sebagai ukuran mutlak untuk menentukan masa depan sebuah hubungan.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut 11 tanda yang menurut psikologi menunjukkan bahwa Anda telah menemukan pasangan yang tepat dan memiliki fondasi hubungan yang kuat untuk jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Ingin Menemukan Pasangan untuk Tujuan ke Jenjang Serius, Temukan 5 Tanda Ini yang Menunjukkan Bahwa Dia Siap Secara Emosional - Image
Lifestyle

Jika Anda Ingin Menemukan Pasangan untuk Tujuan ke Jenjang Serius, Temukan 5 Tanda Ini yang Menunjukkan Bahwa Dia Siap Secara Emosional

Jumat, 17 Juli 2026 | 04.41 WIB

Dari Bangku Sekolah hingga Pelaminan, Ini 6 Sifat yang Dimiliki Pasangan Setia - Image
Lifestyle

Dari Bangku Sekolah hingga Pelaminan, Ini 6 Sifat yang Dimiliki Pasangan Setia

Jumat, 17 Juli 2026 | 02.33 WIB

Bukan Jaminan Cinta, Ini 5 Pasangan Zodiak yang Konon Sulit Membangun Rumah Tangga - Image
Zodiak

Bukan Jaminan Cinta, Ini 5 Pasangan Zodiak yang Konon Sulit Membangun Rumah Tangga

Jumat, 17 Juli 2026 | 01.23 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore