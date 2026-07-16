11 Tanda Ini Menjadi Bukti Bahwa Kamu Sudah Menemukan Orang yang Benar-benar Tepat dan Akan Mencintaimu Selamanya!

Ilustrasi menemukan pasangan yang tepat (freepik)
JawaPos.com - Menemukan pasangan yang tepat merupakan impian banyak orang.
Namun, hubungan yang langgeng tidak hanya dibangun oleh rasa cinta atau ketertarikan semata, melainkan juga oleh komitmen, kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kemauan untuk terus bertumbuh bersama.
Dalam psikologi hubungan, ada sejumlah tanda yang sering menunjukkan bahwa sebuah hubungan memiliki fondasi yang kuat dan berpeluang bertahan dalam jangka panjang.
Banyak orang mencari kepastian bahwa pasangannya adalah sosok yang tepat untuk menghabiskan sisa hidup bersama.
Meski tidak ada cara yang dapat menjamin seseorang akan mencintai pasangannya selamanya, perilaku dan pola hubungan yang sehat sering kali menjadi indikator bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen yang tulus untuk mempertahankan hubungan.
Penting dipahami bahwa setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda. Tidak semua pasangan akan menunjukkan seluruh tanda berikut.
Oleh karena itu, daftar ini sebaiknya dipandang sebagai gambaran umum mengenai karakteristik hubungan yang sehat, bukan sebagai ukuran mutlak untuk menentukan masa depan sebuah hubungan.
Dirangkum dari laman Your Tango, berikut 11 tanda yang menurut psikologi menunjukkan bahwa Anda telah menemukan pasangan yang tepat dan memiliki fondasi hubungan yang kuat untuk jangka panjang.
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