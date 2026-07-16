Dari Bangku Sekolah hingga Pelaminan, Ini 6 Sifat yang Dimiliki Pasangan Setia

JawaPos.com - Menikah dengan seseorang yang telah dikenal sejak masa sekolah atau perkuliahan sering dianggap sebagai kisah cinta yang istimewa. Hubungan yang berawal dari masa muda dan terus bertahan hingga jenjang pernikahan kerap dipandang sebagai bentuk komitmen serta perjalanan panjang bersama.

Namun, hubungan seperti ini bukan hanya tentang kisah romantis. Perjalanan dari masa pacaran hingga membangun rumah tangga juga mencerminkan karakter, nilai, dan cara seseorang menjaga hubungan dalam jangka panjang.

Dalam sudut pandang psikologi, orang yang berhasil mempertahankan hubungan sejak masa SMA atau kuliah hingga menikah disebut memiliki sejumlah karakter tertentu yang membantu mereka melewati berbagai perubahan dan tantangan bersama.

Dilansir dari Geediting, terdapat beberapa sifat yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang menikah dengan pacar masa SMA atau kuliahnya. Berikut enam karakter yang disebut sering terlihat pada mereka.

1. Komitmen yang mendalam

Ciri unik pertama yang menonjol di antara individu yang menikahi pacar semasa SMA atau kuliah Adalah komitmen kuat.

Psikologi memberi tahu bahwa pasangan-pasangan ini cenderung memulai perjalanan hubungan pada tahap formatif kehidupan mereka.

Hal ini memungkinkan mereka untuk tumbuh bersama, menumbuhkan ikatan yang kuat dan rasa komitmen yang mungkin tidak selalu ada dalam hubungan yang dimulai di kemudian hari.

2. Ketahanan