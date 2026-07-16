Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 02.33 WIB

Dari Bangku Sekolah hingga Pelaminan, Ini 6 Sifat yang Dimiliki Pasangan Setia

ilustrasi pasangan yang menikah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan yang menikah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menikah dengan seseorang yang telah dikenal sejak masa sekolah atau perkuliahan sering dianggap sebagai kisah cinta yang istimewa. Hubungan yang berawal dari masa muda dan terus bertahan hingga jenjang pernikahan kerap dipandang sebagai bentuk komitmen serta perjalanan panjang bersama.

Namun, hubungan seperti ini bukan hanya tentang kisah romantis. Perjalanan dari masa pacaran hingga membangun rumah tangga juga mencerminkan karakter, nilai, dan cara seseorang menjaga hubungan dalam jangka panjang.

Dalam sudut pandang psikologi, orang yang berhasil mempertahankan hubungan sejak masa SMA atau kuliah hingga menikah disebut memiliki sejumlah karakter tertentu yang membantu mereka melewati berbagai perubahan dan tantangan bersama.

Dilansir dari Geediting, terdapat beberapa sifat yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang menikah dengan pacar masa SMA atau kuliahnya. Berikut enam karakter yang disebut sering terlihat pada mereka.

1. Komitmen yang mendalam

Ciri unik pertama yang menonjol di antara individu yang menikahi pacar semasa SMA atau kuliah Adalah komitmen kuat.

Psikologi memberi tahu bahwa pasangan-pasangan ini cenderung memulai perjalanan hubungan pada tahap formatif kehidupan mereka.

Hal ini memungkinkan mereka untuk tumbuh bersama, menumbuhkan ikatan yang kuat dan rasa komitmen yang mungkin tidak selalu ada dalam hubungan yang dimulai di kemudian hari.

2. Ketahanan

Sifat lain yang sering muncul pada orang yang menikahi pacarnya semasa SMA atau kuliah adalah ketahanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bukan Jaminan Cinta, Ini 5 Pasangan Zodiak yang Konon Sulit Membangun Rumah Tangga - Image
Zodiak

Bukan Jaminan Cinta, Ini 5 Pasangan Zodiak yang Konon Sulit Membangun Rumah Tangga

Jumat, 17 Juli 2026 | 01.23 WIB

Jika Anda dan Pasangan Sedang Mengalami Stres dalam Hubungan, Cobalah 7 Kegiatan di Laut Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda dan Pasangan Sedang Mengalami Stres dalam Hubungan, Cobalah 7 Kegiatan di Laut Ini Menurut Psikologi

Kamis, 16 Juli 2026 | 22.07 WIB

Jika Pasangan Menunjukkan 15 Perilaku Ini, Selamat! Psikologi Mengatakan Dia Benar-Benar Menyukaimu - Image
Lifestyle

Jika Pasangan Menunjukkan 15 Perilaku Ini, Selamat! Psikologi Mengatakan Dia Benar-Benar Menyukaimu

Kamis, 16 Juli 2026 | 15.55 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore