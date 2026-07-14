Ramalan Zodiak Hari Ini: Jangan Kaget Kalau Orang dari Masa Lalu Muncul Lagi!

Ilustrasi seorang yang melihat orang di masa lalunya replay unggahan medsosnya. (Pixabay)
JawaPos.com - Pernah dengar istilah gagal move on? Nah, hari Selasa, 14 Juli 2026 ini, alam semesta sepertinya lagi ngajak kita buat nostalgia besar-besaran.
Biasanya, fase Bulan Baru (New Moon) itu identik dengan buka lembaran baru. Tapi karena sekarang lagi dibarengi fenomena Merkurius mundur (retrograde), efeknya jadi kebalikan: hal-hal dari masa lalu bakal kembali menyapa hidup kamu.
Entah itu mantan yang tiba-tiba reply Instagram Story, peluang kerja lama yang mendadak follow up, atau sekadar teringat kesalahan masa lalu. Tenang, mereka muncul lagi bukan buat merusak mood kamu, melainkan bawa pesan penting supaya kamu bisa melangkah ke depan dengan lebih lega.
Penasaran apa kata semesta buat zodiakmu hari ini? Dikutip dari Your Tango, cek ramalan lengkapnya di bawah ini!
Aries (21 Maret - 19 April)
Waktunya buang dendam. Hari ini jangan keburu emosi atau memaksakan diri buat terus jalan ke depan. Coba deh tarik napas pelan-pelan.
Kalau kamu masih menyimpan rasa kesal sama seseorang di masa lalu, ini saat paling pas buat memaafkan. Bukan demi dia, tapi demi ketenangan batinmu sendiri biar pundak nggak terasa berat lagi.
Taurus (20 April - 20 Mei)
Jaga jempol dan lisanmu. Komunikasi kamu lagi rawan banget missed hari ini. Candaan sedikit aja bisa bikin orang lain tersinggung.
Jadi, sebelum kirim chat ke teman, pasangan, atau email ke bos, baca ulang dua kali ya! Nggak usah buru-buru balas pesan kalau memang belum nemu kata-kata yang pas.
Gemini (21 Mei - 20 Juni)
Setop kebiasaan boros! Kamu lagi sering overthinking soal uang karena ada pengeluaran masa lalu yang bikin nyesel.
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