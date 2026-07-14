Gengsi Gede atau Tulus? Ini Gaya 12 Zodiak saat Minta Maaf ke Pasangan

Ilustrasi: Seseorang yang gengsi meminta maaf. (Magnific/editpro).

JawaPos.com - Bikin kesalahan ke pacar, keluarga, atau sahabat memang hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahu nggak sih, cara seseorang pas lagi ngaku salah dan bilang "maaf" itu bisa menjadi cermin besar yang membongkar sifat asli mereka di bawah tekanan emosi.

Setiap orang punya cara yang beda-beda saat harus menurunkan ego mereka demi menyelamatkan sebuah hubungan. Ada tipe orang yang gengsinya selangit sampai lidahnya kaku buat bilang maaf, tapi ada juga yang malah ekspresif banget sampai nangis-nangis. Menariknya, gaya dan tingkat ketulusan seseorang saat meminta maaf ini bisa kita tebak lewat zodiak mereka, lho!

Penasaran mau tahu pacar, teman, atau bahkan diri kamu sendiri tipe yang mana kalau lagi salah? Dikutip dari Your Tango, intip bocoran gaya 12 zodiak saat minta maaf.

Aries (21 Maret - 19 April)

Aries itu kalau ngomong selalu to the point dan paling anti berbelit-belit. Jadi pas mereka sadar bikin kesalahan, zodiak berelemen api ini bakal langsung mendatangi kamu dan meminta maaf secara jujur tanpa taktik manipulasi atau alasan pembelaan diri.

Namun karena aslinya nggak sabaran, Aries paling benci kalau masalah yang sudah selesai malah dibahas terus-terusan sampai berhari-hari. Begitu kata maaf keluar dari mulutnya, mereka menuntut hubungan langsung kembali normal saat itu juga dan menganggap drama di antara kalian sudah resmi berakhir.

Taurus (20 April - 20 Mei)

Dilambangkan oleh banteng, Taurus punya gengsi yang luar biasa gede dan terkenal sebagai salah satu zodiak paling keras kepala. Kalau mereka merasa berada di pihak yang benar, jangan harap mereka mau mengalah atau sekadar meminta maaf palsu hanya demi meredakan suasana canggung.

Tapi jangan keburu kesal dulu, karena Taurus sebenarnya adalah sosok yang sangat setia dan penyayang. Begitu mereka menyadari secara mandiri kalau tindakannya benar-benar melukai orang yang dicintai, maaf yang mereka sampaikan bakal terasa sangat emosional, tulus, dan mendalam.

Gemini (21 Mei - 20 Juni)

Di bawah pengaruh planet komunikasi, Gemini emang kadang suka kelepasan ngomong terlalu jujur sampai kata-katanya tanpa sengaja menyinggung perasaan orang lain. Karakter mereka yang dinamis membuat mereka kadang tidak langsung sadar kalau candaan atau ucapan mereka sudah kelewat batas.

Meskipun begitu, Gemini aslinya sama sekali nggak punya niat jahat ke kamu. Begitu mereka melihat perubahan raut wajahmu yang mendadak sedih atau marah, Gemini bakal langsung memutar otak dan memakai kemampuan bicaranya yang menawan buat merayu sekaligus minta maaf sampai suasana kembali cair.