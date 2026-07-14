3 Zodiak Ini Merasakan Harapan yang Sudah Lama Tak Mereka Rasakan Mulai 14 Juli 202, Hidupnya jadi Bahagia dan Percaya Diri

Ilustrasi zodiak yang merasakan harapan, setelah sekian lama tertunda. (Freepik)
JawaPos.com - Pada 14 Juli 2026, tiga zodiak akan merasakan jenis harapan yang sudah lama sekali tak mereka rasakan. Hal ini semua berkat gerak mundur Node dan kemampuannya untuk mengubah cara pandang kita terhadap takdir kita sendiri.
Jika kita mengira kita ditakdirkan untuk satu hal, selama transit ini, kita menyadari bahwa kita salah besar. Kesalahpahaman kecil itu sebenarnya merenggut optimisme kita karena kita merasa terjebak. Namun, harapan akhirnya kembali pada hari Selasa, semua karena kita membuka pikiran untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Zodiak-zodiak ini mendapatkan kesempatan kedua. Keyakinan kembali hadir. Nikmatilah!
Berikut 3 zodiaknya, dilansir dari yourtango pada Selasa (14/7):
1. Aquarius
Selama retrograde Node ini, kamu sedang mencari jawaban di dalam dirimu sendiri, Aquarius. Kamu tahu bahwa refleksi diri sangat diperlukan, jadi luangkan waktu sendirian dan selami dirimu lebih dalam.
Kamu selalu ingin menemukan tujuan hidupmu, tetapi kamu juga menyadari bahwa tujuanmu sepertinya berubah setiap beberapa tahun. Pada hari Selasa, sesuatu terlintas di benakmu yang memberitahukan bahwa segalanya akan berubah lagi. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mengikuti alurnya. Jangan melawan perubahan ini.
Kamu memang bukan tipe orang yang suka mengambil risiko, tapi ada sesuatu dari retrograde ini yang membuatmu berpikir ulang. Ikuti instingmu kali ini. Harapan akan segera kembali ke dalam hidupmu, dan sudah saatnya!
2. Virgo
Saat kamu membuat pilihan, bahkan yang dilakukan secara impulsif—kamu biasanya berkomitmen sepenuhnya. Inilah yang membentuk takdirmu, Virgo. Kamu memilih apa yang kamu inginkan, lalu mengejarnya, dan biasanya berhasil.
Titik-titik Nodus berkaitan erat dengan takdir, dan selama periode retrograde ini, kamu banyak memikirkan masa depanmu. Energi ini membuatmu meninjau kembali pilihan-pilihanmu, dan pada hari Selasa, kamu menyadari bahwa sudah waktunya untuk sedikit mengubah keadaan. Kamu bosan dengan keadaan yang selama ini terjadi, dan kamu mencari transformasi yang serius.
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